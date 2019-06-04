「雷神」Chris Hemsworth暂退好莱坞！粉丝听完原因哭哭了

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「雷神索尔」克里斯汉斯沃（Chris Hemsworth）4日宣布「暂退好莱坞」，抛下震撼弹！经过12个月拍摄新作品，他决定在今年剩下的时间退出演艺圈，与42岁妻子艾儿莎巴塔奇以及3个小孩在家中度过更多时间，粉丝听完原因哭了：「好好回家吧！」

「雷神索尔」克里斯汉斯沃向外媒《The Daily Telegraph》表示：「我现在只想在家裡。」他宣布退出好莱坞，让今年剩下的日子回到澳洲的家，「今年我不会再拍任何作品，我只想跟我的孩子在家裡，他们现在处在非常重要的成长年纪，他们还很年轻，可是已经意识到我比以前离开家裡的时间更多了。」

▲「雷神索尔」克里斯汉斯沃、老婆艾儿莎巴塔奇感情超好。（图／翻摄自艾儿莎巴塔奇Instagram）

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事实上，「雷神索尔」克里斯汉斯沃曾在2018年透露，离开他的家人到海外工作变得一天比一天困难，特别是难以向他的7岁女儿印蒂亚萝丝告别，「她通常只会说：『好的，再见父亲！』现在却变成向我说：『把拔！把拔！把拔！』，她以前从来不会叫我『把拔』的。」让他特别难过。

▲「雷神索尔」克里斯汉斯沃、老婆艾儿莎巴塔奇、7岁大女儿印蒂亚萝丝，以及双胞胎儿子特瑞斯坦、沙夏。（图／翻摄自艾儿莎巴塔奇Instagram）

「雷神索尔」克里斯汉斯沃与西班牙辣妻艾儿莎巴塔奇认识一年后于2010年结婚，两人小孩包括7岁大女儿印蒂亚萝丝，以及双胞胎儿子特瑞斯坦、沙夏（Tristan & Sasha），他时常利用工作空档陪伴家人，并在Instagram上晒一家五口天伦乐，好老公、好爸爸的形象深受粉丝狂讚。

资料来源：ETtoday

日期：2019年6月4日