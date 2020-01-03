「紫蔡组合」邓紫棋惊喜同台蔡依林！ 粉丝惊呆：这神仙组同框看到直接跪下去

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蔡依林「Ugly Beauty」台北场演唱会1月3日来到第4场，就当女神唱到《说爱你》时，「Live女王」邓紫棋突然从延伸舞台登台，抛出惊喜震撼弹。两位天后首次同台尬唱彼此的经典歌曲《说爱你》及《光年之外》，掀起最高潮！

2位超级天后首次同台非但不见「后不见后」的烟硝味，在台上尬唱经典歌《说爱你》时，身高相仿的2人还一起跳起舞来，萌度破表，最后一同手比爱心，撩翻台下，尖叫声几乎完全没停过。

蔡依林嗨喊：「谢谢紫棋来，一直很想见见你本人，这么小一只，怎么唱歌这么大声！」邓紫棋则害羞笑回：「我来才发现妳更小只，刚刚在后台拍照，出来看照片我的头比她大两倍，妳更小」，蔡依林忍不住笑开怀说：「女明星最喜欢被说好小只，听了就很开心」。

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另外，粉丝们都发现邓紫棋全程都在用“姨母笑”深情望着蔡依林，原来是因为《说爱你》是邓紫棋念书时最爱的歌。邓紫棋笑说：「第一首认识的就是《说爱你》小时候，小学的时候！」蔡依林开玩笑说：「没关系，很多粉丝其实是从婴儿的时候！」

最后她们也飙唱《光年之外》，蔡依林对台下嗨喊：「我很喜欢的歌，私心也想唱这首，是不是帮你们谋了很大的福利，因为我自己也想听」 ，2人也不忘来个甜蜜大拥抱，蔡依林感谢地说：「谢谢歌姬」，邓紫棋则打趣鞠躬回：「谢谢皇后」，气氛沸腾。

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～ 「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候… 鄧紫棋小時候就聽Jolin的歌？！不過Jolin也小時候沒錯！沒問題的啦XDDDD（魯娜）【鄧紫棋一見蔡依林…嚇喊「頭比妳大2倍」！嗨跳雙人舞畫面萌炸】https://star.ettoday.net/news/1617139?from=fb_et_star_video影劇大小事全在星光雲APP 👉 https://goo.gl/DxAfcGG.E.M. 鄧紫棋 蔡依林 Jolin Tsai Posted by ETtoday星光雲 on Friday, 3 January 2020

一起来看看「小小只」们的可爱对话，真的好可爱啊！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》 鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！ 這兩個人就是在比小、比可愛的啊～＞＜我們這種巨人只有羨慕的份！😭😭😭 （魯娜）【鄧紫棋一見蔡依林…嚇喊「頭比妳大2倍」！嗨跳雙人舞畫面萌炸】https://star.ettoday.net/news/1617139?from=fb_et_star_video🌟追星快訊都在星光雲APP：https://goo.gl/DxAfcG蔡依林 Jolin Tsai G.E.M. 鄧紫棋 Posted by ETtoday星光雲 on Friday, 3 January 2020

资料来源：ettoday、新浪娱乐