「粤曲王子」郑锦昌逝世 享年78岁

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有“粤曲王子”之称的我国资深艺人郑锦昌，今早9时逝世，享年78岁。据悉，他生前患有肾脏病。

昌哥是马来西亚影视界的代表人物，一直以来活跃于本地演艺界，早前他因健康问题而决定告别娱乐圈，更在2017年举办《郑锦昌友情友爱演唱会》，获得众多本地艺人齐献唱恭贺昌哥荣休，已经过世的傅志坚和拿督黎明姨坐著轮椅都前去捧场。

据悉昌哥的身体在近年都不太好，而最后一次的公开活动则是出席黄志强有份主演的贺岁电影《大财神》的开镜礼，据闻当时他亦有份参与，惟因健康问题而推辞，所以他特意出席开镜礼支持黄志强之馀，也探望多年老友高雄，当时他的体魄仍十分健康。今早，突然传出他于早上9时在家中过世的消息，震惊本地娱乐圈！

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1941年12月22日出生的昌哥，是粤语流行曲歌手、演员、填词人、作曲家及唱片制作人，素有粤曲王子之称，在60、70年代红遍马港两地，叱咤乐坛和影视界五十多年的他予人的印象是开朗兼鬼马，次次《唐山大兄》的音乐一响起，朗朗上口的歌词都为大家津津乐道。

出生于贫寒家庭的郑锦昌，13岁开始就到酒楼工作。他对歌唱产生兴趣，完全是受到酒楼同事影响。“酒楼的同事很爱唱歌，一有空档就会把各自的乐器搬出来弹弹唱唱粤曲，我听得很过瘾，也跟着大家一起唱。”

其实郑锦昌有机会踏进歌坛发展，有3个人是他特别要感谢的伯乐。第一个是把他从会馆带上戏院舞台表演、进而被唱片公司发掘成为唱片歌手的记者温春风，第2个是为他取了“粤曲王子”这个响当当称号的香港粤剧小生梁醒波，最后一个就是当年引荐他到《欢乐今宵》演出，让他在香港一鸣惊人的沈殿霞。

资料来源：星洲日报、东方日报