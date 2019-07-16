「王牌特工」前传电影《The King’s Man》先导预告片和海报曝光！

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电影《王牌特工：缘起》（The King’s Man）首次曝光先导预告片和先导预告海报同时发布！预告中拉尔夫·费因斯（Ralph Fiennes）、哈里斯·迪金森领衔（Harris Dickinson）和杰曼·翰苏（Djimon Hounsou）等主演率先登场，导演马修·沃恩（Matthew Vaughn）回归执导。

“伏地魔”Ralph Fiennes将饰演牛津公爵（Duke Of Oxford），Harris Dickinson饰演公爵狂妄自大、英俊潇洒的儿子康拉德（Conrad）。全球期待的《王牌特工：源起》将于2020年2月在北美上映。

前传的故事背景设定在一战时期，将讲述「王牌特工」成立的早期故事，通过王男的眼睛完整展现述「王牌特工」的起源故事。预告中正传中的「王牌特工」位于萨维尔街（Savile Row）的总部服装店再次亮相，橱窗内展示不在是正传中的笔挺套装，而是变成了王室礼服和军装，传递出强烈的年代感。

在<The King’s Man>中，当史上最残暴的暴君与犯罪主谋齐聚一堂，密谋策划一场足以让世上数百万人断命的血腥战争时，一位伟大的绅士挺身而出，凭借着他儿子的帮助、可靠的助手，以及风格极致的装备，他们将分秒必争地阻止这场悲剧发生，而这就是王牌特工的诞生。

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资料来源：MTIME时光网