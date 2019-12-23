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「王嘉尔被推倒在地」！JYP喊告！

by Vicky 丽盈
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「王嘉尔被推倒在地」！JYP喊告！
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韩国团体GOT7近日到中国青岛举行签售会，但就在抵达机场时却突然发生意外，粉丝们一拥而上抢拍，期间不断推挤冲撞，导致王嘉尔被撞摔倒在地，官方对此发声明谴责，强调考虑用法律採取维权措施。

王嘉尔官方粉丝后援会在22日晚间发文讲述机场意外，期间有个别粉丝在拍摄艺人的时候，奔跑冲撞，导致王嘉尔摔倒在地，后援会对此无奈表示，「我们可以理解现场粉丝的兴奋和激动，但公共场合也要注意安全，不仅是嘉尔的，更是大家的安全。」

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GOT7所属经纪公司JYPE则是严厉谴责脱序行为，声明中点出过去曾公告的「黑名单规定」禁止行为，其中就包含机场出入境审查后跟随艺人的行为，以及引发安全问题的所有行为，如果有粉丝违反规定，最严重将不能参加所有活动，并列入永久黑名单。

面对这次在机场发生的突发状况，JYPE也硬起来决定要依照刑法处理，请粉丝提供举报信息，「对于违反正常社会秩序及不法的个别行为，而造成艺人、粉丝及社会大众安全问题，我们将尽力采取一切必要措施。」


至于王嘉尔则发文提醒粉丝，「拜托自己注意下安全，看看前面，看看后面，你们自己的安全、他人的安全都重要，今天就算了，万一下次撞到别人，或者你们自己受伤怎么办，对吧？」强调安全第一。

新闻来源： ETtoday

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