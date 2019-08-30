「有钱的话，我也会很善良」《寄生上流Parasite》经典台词好沉重「一直跟着」引人深思

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韩国电影《寄生上流／寄生虫》（Parasite）在第72 届坎城影展上荣获「金棕榈奖」，当中刻画着上坡富有人家与地下室穷酸家屋的对比；一个社会当中因阶级、贫富差距而延伸的真实人性呼之欲出。在大马上映后更是话题不断、佳评如潮，许多人都封这部电影为「今年最好看的电影」。

片中描述一家四口全是无业游民的故事，父亲金基泽（宋康昊饰）因多年前投资台湾古早味蛋糕失败而在家待业；长子金基宇（崔宇植饰）重考了四年还是上不了大学；妹妹金姬晶（朴素淡饰演）具有艺术天份但只会做修图或伪造文书。于是一家子平时就在家打零工、折披萨店盒子，望着阴暗潮湿的地平线下窗棂视线。

直到有天，基宇的同学阿明（朴叙俊饰）来找他当代班家教，让基宇有机会踏入有钱人家朴社长（李善均饰）的大门，并且在阴错阳差之下，偷渡了一场对生活希望的想像。

《寄生上流》说的除了是社会现实面的阶层，也是人类心灵层次上的一种欲望、生存及尊严。剧中真实又深刻的黑色幽默剧情让人深思，看完后相信你也会陷入「沉重」中。剧中的台词也是相当经典，句句打中人心，一起来看《寄生上流》中有哪些是最让人印象深刻的金句台词吧！

——以下可能会有浅剧透，请慎入——

＃01｜有钱所以善良。有钱的话，我也会很善良。

「朴太太有钱又善良。」

「不，朴太太是有钱所以善良。」

「有钱所以善良。有钱的话，我也会很善良。」

朴社长一家都很善良，对员工从不亏待，尤其是朴太太更被形容为是个“Simple”的女性，因此才被金家耍得团团转。但金妈妈忠素（张惠珍 饰）却说：“如果我也很有钱，那我也会很善良”。面对现实的残酷如果连自己都顾不好了，又怎么还管得了其他人悲不悲惨呢？

＃02｜你知道什么计划绝不会失败？就是没有计划。

「人生永远无法跟着计划进行，所以人不该有计划，没有计划就不会出错，一开始没有计划的话，发生什么事都无所谓，杀人也好，卖国也好，全都无所谓了，懂吗?」

我们常说计划永远赶不上变化，当金爸爸说出「你知道什么计划绝不会失败？就是没有计划」这句台词时，深深直击小编的内心。有时候人类生活在自己规划好的计划中，但又有多少人却真的能够顺利完成自己的计划呢？

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＃03｜钱就是熨斗，把一切都烫平了。所有皱折都被烫得平平的。

对金家一家人来说，所有关乎生命的皱折都是来自穷困。穷让生活基本需求缺失、穷让潮湿与酸臭的气味四溢、穷让温饱变得奢侈。所以，“钱就是熨斗”，只要有钱就可以解决所有的“皱折”，生活上所有的困难。因此金家四口想尽办法滚进这个上等阶层里，在这个社会流动的钱财，也可以找到缝隙。

＃04｜半夜只要开灯，蟑螂就会全部躲起来。

蜗居在半地下室的穷困人家、散落在街道角落的游民，犹如攀附在这座城市里“见不得光”的寄生虫。他们平时四处攀爬流窜、啃食，但只要一场洪流大雨，如同见光的虫，就会通通狼狈隐蔽起来。

＃05｜我不想抱着它（石头），是它一直跟着我。

片中一颗据说能招来财富和运气的石头，究竟会为这个家带来幸运，还是灾难？剧中长子金基宇一看到阿明送来的奇石，就直说这是一颗充满“隐喻”的石头，然而对你而言，这奇石又代表着什么？是财富、运气、欲望、阶级、绊脚石还是让你往下沉的障碍呢？

走出电影院的你，看了《Parasite》之后，是否也陷入沉思了呢？不妨也支持另一部同时上映的韩国电影《驱魔使者THE DIVINE FURY》，此电影也是由崔宇植和朴叙俊饰演哦！

资料来源：Womany、嘘星闻