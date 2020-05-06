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「旧爱还是最美」王心凌爆复合富二代男友

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
「旧爱还是最美」王心凌爆复合富二代男友
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出道17年、绯闻从没断过的王心凌，似乎深刻体认「旧爱还是最美」的真谛，台湾媒体4月28日直击她与短暂交往过的富二代蓝蔚文，在台北市东区喝补汤养生，这也是她继姚元浩后，再次回收旧爱。满足口腹之欲后，王心凌与蓝蔚文还在街边上演整理衣衫、伸手摸背的亲昵互动，可见小俩口的身心，都获得了养分滋润。

4月28日晚间九点多，台媒直击戴着口罩的王心凌，与三名友人步出台北市大安区一家专卖补汤的餐厅，仔细一看，她身边穿着西装的男子，正是2017年与她传出短命恋的富二代前男友蓝蔚文。

喝完补汤的四人，站在路边聊天散热，不知是补汤裡含有酒精，还是内心澎湃的情愫作祟，王心凌聊着聊着，竟当街伸手帮蓝蔚文整理衣衫，接着缓慢靠向男方胸前，蓝蔚文也自然地出手抚摸王心凌美背，两人完全不介意在友人面前亲密互动，似乎已走过当年男方偷吃的风风雨雨。接着一行人转战郑元畅开设的酒吧，继续「DOUBLE DATE」行程。

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深夜11点44分，同行的一对友人先行离开酒吧，约5分钟后王心凌现身，快步搭上计程车，跟在后头的蓝蔚文则显得不疾不徐，和在门口送客的郑元畅聊了几句后才上车。计程车一路直奔王心凌位于松山区的住处，抵达后直接开进大楼车道，护送小俩口回到女方香闺。

去年12月13日下午3点，台媒也曾于松山区某家咖啡店巧遇王心凌，同行友人中赫见恺乐的筋肉前男友KEN，她在咖啡厅门口向友人道别后，旋即搭上KEN的双门宝马跑车离去。恺乐与KEN曾交往五年，于2018年宣告分手，由于王心凌与恺乐是好姐妹，可能与KEN早已熟识。

对于王心凌目前的感情状况，经纪公司天晴娱乐表示：「心凌当天和一群朋友聚会，谢谢大家关心，其他私人行程就不多回应。」

新闻来源：ETtoday

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