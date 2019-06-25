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「掌心CP」张若昀和唐艺昕婚礼伴手礼曝光 ！ 俩人幸福笑容引网友直呼：又让我们相信爱情了

by Tofu
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「掌心CP」张若昀和唐艺昕婚礼伴手礼曝光 ！ 俩人幸福笑容引网友直呼：又让我们相信爱情了
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6月21日，据悉爱情长跑9年的「掌心CP」张若昀和唐艺昕被爆将在本月底举办婚礼后，张若昀也在随后po文承认结婚喜讯。

当大家还被这突如其来甜蜜的喜讯冲得头昏时，25日，中国众多媒体收到了张若昀唐艺昕婚礼的新人伴手礼，满满的甜蜜轰炸，隔着屏幕都能闻到甜味。这份伴手礼由白色、紫色以及粉色的永生花朵组成，无规律的摆放组成了一副浪漫美丽的画卷，而徜徉在花海之上的，是灵动的水晶球，上面缠绕着棕色丝带编成的蝴蝶结，同时还有化妆品和香水，以及两张甜蜜婚纱照，二人亲密牵手，恩爱甜笑，幸福十足。

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除了情侣香水， 卡片上是两人的礼服照，一中一西，就是一个字：美！中式照中，新娘穿粉色中袖礼服，端庄大气又不失甜美温柔，薄纱蕾丝的裙装优雅乖巧，尖头粉色平跟鞋高贵，而张若昀身着及膝长款灰色中式礼服，清雅的花纹图案绣刻点缀显得典雅富有内涵，贵气十足，脚踩黑色乐福鞋低调中透着奢华。西式照中，新娘身着简洁优雅的白色纱裙，分层设计使得整身造型纯洁又柔美，而新郎一身黑白色的西服套装，简简单单就是最大的帅气。

卡片中还印有叶芝的诗《当你老了》和”Z&T 2019 06 27″，太温馨浪漫啦！邀请函上这两张结婚照笑的也太甜了，甜到酣。

两人从相遇到现在，就像偶像剧里的剧情一样，从不出名，到现在被更多的人知道、被更多的人喜欢，这样的故事在娱乐圈中实在少见，如今终于要修成正果，由衷地祝福他们！

 

资料来源：财经时报

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