「户头剩2千→月入60万CEO」 Makiyo翻身发大财！

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女星Makiyo自从2012年发生醉殴运将事件后，6年多以来苦无翻身机会，前年跨行卖起日本保养品，还另外投资夜店，及砸了200万元代理日本知名品牌饰品，眼光精准受到许多女星喜欢，曾一次就进帐20万元，成功从过去户头只有2000元的苦日子翻身，变成品牌CEO。

据《自由时报》报导，Makiyo代理日本饰品品牌，主打饰品都用施华洛世奇的水鑽，闪亮程度就像真的鑽石一样，之后还会举办饰品展览，饰品风格正中大姐大罗霈颖的心，成了忠实顾客，就连大S都爱不释手，一次就买了20条，让她进帐20万元。

不只饰品事业，Makiyo在菲律宾投资夜店，在大陆也接商演邀约，2018年则是开公司代理保养品，状况最好的时候一个月可以收入60万元。过去她奢华成性，一个月就会花掉21万，现在她学习节俭，房租加上生活费一个月大约5万，短短1年大翻身，和过去相比差很大。

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Makiyo的保养品卖几个月就被检举商品大麻成分超标，商品因此停售，Makiyo律师熊南彰表示，检举人自行送验的结果是55.6PPM，和日本厂商标示的含量差很多，怀疑产品被检举人动手脚。经过台北地检署调查后，认为保养品中的CBD非食药署公告的毒品，无论浓度高低，不违反《化粧品卫生管理条例》，因此不起诉。

▲Makiyo翻身卖饰品。（图／翻摄自Makiyo脸书）

资料来源：ETtoday

日期：2019年5月27日