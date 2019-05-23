「成年Jasper」竟长这样？！ 网友惊呼完全神复制爸爸陈小春

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最近明星们都喜欢玩一款拍照软件，把大人变童颜、女人变成男人、男人变成女人，而且逼真的效果，在演艺圈中掀起一股热潮！这次春哥陈小春别出心裁，竟把Jasper变成了长胡子的成年男子，画风real搞笑！

视频中Jasper先是在玩自己粗粗的大浓眉，然后发现下巴有胡子之后，忍不住用手托住下巴，直呼“是真的吗？”。随后慢慢开始接受自己新形象的Jasper，更双手抱臂，挤眉弄眼，表情看起来很得意的模样，真是逗趣呀！

资料来源：搜狐、新浪娱乐