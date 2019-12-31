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「往后岁月有你相伴 我的夫人」林峯甜晒牵手婚戒照 官宣和女友张馨月结婚

by Tofu
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「往后岁月有你相伴 我的夫人」林峯甜晒牵手婚戒照 官宣和女友张馨月结婚
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12月31日晚，林峯官宣与张馨月结婚，亲密称呼其为“我的夫人”，并晒出两人的牵手照。他写道“我的2019，人生步入新阶段，往后的岁月有妳相伴，我的夫人张馨月，谢谢大家的祝福，感恩一路上有你们，2020见 ”。

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资料来源：新浪娱乐

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