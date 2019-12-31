娱乐 Entertainment明星 Celebrity 「往后岁月有你相伴 我的夫人」林峯甜晒牵手婚戒照 官宣和女友张馨月结婚 by Tofu 31 December 2019 written by Tofu 31 December 2019 Advertisement 12月31日晚，林峯官宣与张馨月结婚，亲密称呼其为“我的夫人”，并晒出两人的牵手照。他写道“我的2019，人生步入新阶段，往后的岁月有妳相伴，我的夫人张馨月，谢谢大家的祝福，感恩一路上有你们，2020见 ”。 Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 美国评选2020十大热门职业 next post Bella 2019跨年PO高以翔合照「你的爱让我生命完整」：我们永不分离 You may also like Bella 2019跨年PO高以翔合照「你的爱让我生命完整」：我们永不分离 1 January 2020 陈绮贞热吻男子老婆说：我的偶像竟然是我老公外遇！ 31 December 2019 为了演员和工作人员健康着想，玄彬孙艺珍《爱的迫降》本周停播！ 31 December 2019 生日前3天离世….日本女偶像大城杏心脏病发身亡！ 31 December 2019 韩庚和卢靖姗大婚！中式婚礼照曝光！ 31 December 2019 苦熬12年终于出头！金东旭抱走MBC演技大赏最大奖！ 31 December 2019 和医生男友4年恋情告吹~冯盈盈IG宣布分手！ 30 December 2019 SM娱乐公司承认了！东方神起昌珉真的在谈恋爱~ 30 December 2019 官宣！Ella加盟《青春有你2》成为音乐导师！ 30 December 2019 「东方神起」最强昌珉恋爱了？！女友身份曝光 粉丝含泪献祝福 30 December 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.