「已经有了想共度一生的女友」EXO Chen突然官宣结婚！SM娱乐证实喜讯

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韩国偶像团体EXO出身成员Chen（本名金钟大）稍早传出认爱，疑似有了想婚念头，而同一时间所属经纪公司SM娱乐证实消息，并直接确认Chen即将结婚，女友因为是非公众人物，婚礼将以非公开方式进行。

SM娱乐稍早发布官方立场证实Chen将大婚，「Chen因为遇上了珍惜的姻缘而决定结婚，因为新娘不是艺人，婚礼将由两方家族参加。」并表示依据家人的意愿，婚礼与结婚相关的事务都将以非公开方式进行，希望粉丝与媒体谅解。并强调「未来Chen作为艺人将不变地，继续以努力活动的模样来报答大家。」

Chen于13日下午在官方粉丝团中上传亲笔手写信，表达有事情要和粉丝说：「对于要该怎么开头非常紧张，但想最先跟给与我庞大的爱的粉丝说这件事情。」接着他直接坦承：「我有个想走一辈子的女朋友了。」不但首度公开认爱，进度更直接宣布结婚，吓傻不少粉丝。

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此外他也提到已经在和成员讨论这件事情，并说明：「在这段时间，有个祝福来到我们身边。」虽然没有明讲「祝福」是什么，但Chen接着提到因为这个祝福来到，让他也有些慌张，但他认为这个祝福在这样的情况里成为最大力量：「不停考虑该在什么时候、该以怎样的方式传达消息，但因为不能再延迟下去的关系，小心翼翼地鼓起勇气。」被怀疑女方已怀孕。

【翻译取自网络】

大家好，我是CHEN。

因为有话要对各位粉丝们说，因此写下了这些文字。

该如何开口，虽然很让我紧张和激动，但我想最先坦诚的告诉各位给予我巨大喜爱的粉丝们，所以就用不足的文笔写了这篇文字。

我有一位想要共度一生的女朋友。

因为这个决定会发生什么情况让我提前感到担忧和苦恼，但我不想让与我一起走来的成员们、公司，特别是以我为傲的粉丝们因为这突如其来的消息而惊讶，因此想要稍微早点将这个消息告诉大家。我与公司沟通，也和与成员们进行了商议。

在此期间，有一份祝福来到了我的身边。

与公司和成员们商议后，计划好的部分成为了无法进行的情况。我也非常慌张，但是这份祝福更为了我更大的力量。

我苦恼该何时和如何告诉大家，因为不能再拖延时间了，因此我小心翼翼的鼓起了勇气。

非常感谢获得消息后真心祝贺我的成员们，也非常感谢喜欢着不足的我的各位粉丝。

我不会忘记对各位的感激，会不变的在我的位置上尽我的全力，我会展现出回报各位的喜爱的面貌。

一直都很感谢大家。

新闻来源：ETTODAY