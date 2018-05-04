「巧克力女神」恺乐519终于要来马了！！！

来自台湾的超人气「巧克力女神」恺乐即将带着她的新专辑《黑蝴蝶》来马举办唯一一场专辑签唱会，与久违的大马歌迷们见面！此外，恺乐更将首次担任大马版《看见你的声音》第二季的海外大来宾！在节目中，她将与听审团一起猜出哪位参赛者是音痴还是真正会唱歌的实力者。

这是恺乐首次以“歌手”身份莅临大马。她将于5月19日（星期六），晚上7时30分，在LG Concourse, Berjaya Times Square, Kuala Lumpur为首张个人迷你专辑《黑蝴蝶》举办唯一一场专辑签唱会。凡是携带《黑蝴蝶》专辑的歌迷们，都可以上台让恺乐亲自在专辑上签名。恺乐除了会在签唱会上载歌热舞外，还会与粉丝互动玩游戏。

恺乐这次来马除了宣传新专辑《黑蝴蝶》以外，她也受邀担任本地八度空间电视台拥有高收视率推理神秘音乐综艺节目《看见你的声音》第二季的海外大来宾。目前，八度空间电视台已正式开放报名让观众也可以来到录制现场参加录影。如有意参与录影，你只需将中英姓名及联络号码寄到 icsyvmalaysia@8tv.com.my 。座位有限，采取先到先得方式。若想知道当天恺乐到底会和音痴还是实力派参赛者合唱，就赶快报名参加录影！

恺乐从最初儿童台的“蝴蝶姐姐”形象中成功蜕变成为性感唱跳女歌手。她此次以小女人的健康性感形象发行个人新专辑《黑蝴蝶》。新专辑《黑蝴蝶》的好成绩也反映在数字上，连续两波主打《Chocolate》和《三人行》的MV点击数字加起来已直逼500万大关。

恺乐的首播单曲《Chocolate》找来了金曲制作人陈星翰Starr Chen和写词好手崔惟楷联手打造出一首尝过一口就难忘的甜蜜主打歌。马上就来尝一尝！

第二首主打《三人行》恺乐更与老板兼“魔鬼总教练”罗志祥与鼓鼓合作2男1女对唱曲，此曲一推出即成为卡拉OK必唱夯曲。马上来看这支MV。

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编辑：Meen 枫敏

资料、照片来源：大马环球音乐