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「夏日丁丁茶」- BTS《Boy With Luv》中文版 x 丁丁

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
「夏日丁丁茶」- BTS《Boy With Luv》中文版 x 丁丁
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“Oh my my my~ Oh my my my~”  祝wuli BTS (방탄소년단) 613 出道6周年快乐！！！咱们家花旦＋ARMY魂十足的One FM Ding丁 当然要来一首中文版 《Boy With Luv》，来表达ARMY们对这班boy满满地爱咯～～ ❤

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