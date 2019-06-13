夏日丁丁茶视频 One TV 「夏日丁丁茶」- BTS《Boy With Luv》中文版 x 丁丁 by Sean 祥祥 13 June 2019 written by Sean 祥祥 13 June 2019 Advertisement “Oh my my my~ Oh my my my~” 祝wuli BTS (방탄소년단) 613 出道6周年快乐！！！咱们家花旦＋ARMY魂十足的One FM Ding丁 当然要来一首中文版 《Boy With Luv》，来表达ARMY们对这班boy满满地爱咯～～ ❤ Advertisement 喜欢的朋友，就给我们点个👍+ 分享～ 然后记得订阅我们youtube频道 One TV～ Advertisement One TV翻唱夏日丁丁茶summer dingBTS 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Sean 祥祥 佛系更新影片版主 | 更多影片前往Youtube频道 One TV ! previous post 贾静雯与前夫离婚9年为女儿首度同框 贾静雯：给宝贝最棒的毕业礼物！ next post 男人出轨道歉例子Top 5 You may also like 【你懂不懂】之开斋节你知多少？ 7 June 2019 《吃饱饱》一线馆@Kota Damansara – 玩起角色扮演吃宫廷菜 3 June 2019 「夏日丁丁茶」- 林宇中《最想守护的人》 x 丁丁 29 May 2019 【吃饱饱】Muse Eatery@PJ Section 17特色白兔糖奶茶配上超人气虾酱炸鸡，绝配！ 27 May 2019 【吃饱饱】台湾茶屋@C180 Cheras | 抢先吃到Menu上还没有的料理 24 May 2019 「夏日丁丁茶」- 曹格《寂寞寂寞不好》 x 丁丁 14 May 2019 【OneFM 你懂不懂】之斋戒月你知多少 13 May 2019 《吃饱饱》 KIMI-YA@Avantas Residence 季节限定海胆 超新鲜啊！ 10 May 2019 「夏日丁丁茶」- 张学友《祝福》 x 丁丁 8 May 2019 Morning Kaki [So Drama] : Avengers 毕业典礼 6 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.