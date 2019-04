「夏日丁丁茶」- BLACKPINK《Kill This Love》 中文版 x 丁丁

Advertisement



#MorningKaki 周三单元「 #夏日丁丁茶 」⛱☀️😎

Blackpink in your area!和 One FM Ding丁 一起来 Kill This Love 中文版啦!!!

Blackpink – Kill This Love 中文版

Blackpink in this area

甜蜜一声Hi 再来苦涩一句Bye

尽兴狂欢后的high 总有需付出的price

答案没对错的test

被骗 习以为常 yes

情绪被俘虏 ok

爱情冷酷sarangae

Here I come kickin’ the door, uh

把最好全都给我,uh

就这种明显的love

过来吧, give me some more

我可以 为了你 悬崖爬遍

这回心中 like 重爱一遍

那体贴的 心动的 暖心的 小刺激

Like heaven 但是可惜

You might not get in it

Look at me, look at you

谁比谁 更惨啊

You smart 是谁 you are

这一回 心很累 终于会 流眼泪

So sorry 是谁 you are

该怎么做 我无法再度忍受懦弱

强迫闭上这双眼

这份爱 就现在 一刀两断吧

Let’s Kill this love

Yeah yeah yeah yeah

Ra ba ba ba ba bam

Let’s Kill this love