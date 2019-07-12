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「夏日丁丁茶」- Beyond 《海闊天空》x 丁丁

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
「夏日丁丁茶」- Beyond 《海闊天空》x 丁丁
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#MorningKaki 周三单元「 #夏日丁丁茶 」⛱☀️😎 怀旧Time！

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One FM Ding丁 丁姐这一次要释放自己的老灵魂，翻唱Beyond的经典歌曲《海阔天空》，纪念逝世26年的黄家驹。

 

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