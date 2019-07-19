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「夏日丁丁茶」- 谭嘉仪Kayee 「Can You Hear」 by 丁丁 (《白色強人》 插曲)

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
「夏日丁丁茶」- 谭嘉仪Kayee 「Can You Hear」 by 丁丁 (《白色強人》 插曲)
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「Can You Hear」One FM Ding丁内心深处的声音……

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丁姐这么深情地“Please don’t go”，是不是听了很揪心，也舍不得go away了呢～虽然《白色强人》大结局了，但这首插曲真的超好听！

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