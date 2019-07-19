夏日丁丁茶视频 One TV 「夏日丁丁茶」- 谭嘉仪Kayee 「Can You Hear」 by 丁丁 (《白色強人》 插曲) by Sean 祥祥 19 July 2019 written by Sean 祥祥 19 July 2019 Advertisement 「Can You Hear」One FM Ding丁内心深处的声音…… Advertisement 丁姐这么深情地“Please don’t go”，是不是听了很揪心，也舍不得go away了呢～虽然《白色强人》大结局了，但这首插曲真的超好听！ Advertisement One TV夏日丁丁茶 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Sean 祥祥 佛系更新影片版主 | 更多影片前往Youtube频道 One TV ! previous post MENU设计够酷，不好吃也无所谓 You may also like 【一起How好玩】之 #你how会撞challenge 19 July 2019 《吃饱饱》Shugatori Dessert Cafe -少女尖叫超梦幻松饼 15 July 2019 「夏日丁丁茶」- Beyond 《海闊天空》x 丁丁 12 July 2019 【一起How好玩】乔装混入街头访问 多少人认出One FM Dino 10 July 2019 《吃饱饱》SKINNY DIP@Bandar Menjalara－闻臭吃香蓝纹意大利面 8 July 2019 「夏日丁丁茶」- 郑秀文《我们都是这样长大的》x 丁丁 4 July 2019 【一起How好玩】Hana念歌词爆OO 吓到陈柏宇Hi Ya Hi Ya 3 July 2019 《吃饱饱》家乡板面HOMETOWN BANMIAN@Seventeen Mall 1 July 2019 「夏日丁丁茶」- 丁丁 x Jason陈柏宇组曲 26 June 2019 【一起How好玩】One FM Adrian与路人亲密互动？！差点被告性骚扰！ 23 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.