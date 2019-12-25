主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 「圣诞节奇迹的礼物」王阳明老婆蔡诗芸生了！甜晒一家三口温馨照
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

「圣诞节奇迹的礼物」王阳明老婆蔡诗芸生了！甜晒一家三口温馨照

by Tofu
written by Tofu
「圣诞节奇迹的礼物」王阳明老婆蔡诗芸生了！甜晒一家三口温馨照
Advertisement

王阳明（Sunny）、蔡诗芸结婚4年，今（25日）终于迎来第一个宝宝。据外媒透露，傍晚已在医院顺利生下小孩，两人现在都非常兴奋，一家三口度过第一个圣诞节，可说是圣诞节最好的礼物。小孩取名叫作「Katiya Sky Wang」，两人共同表示：「A miracle gift on Christmas Day.You complete us.」

结婚4年来，王阳明近年常跑大陆拍戏，小俩口一直没时间好好相处，两人4月底做完试管植入成功，然而低调的两人即使出席公开活动，被发现女方小腹微凸也没有泄露半点风声，直到7月才因外媒曝光，有望在年底拼一个猪宝宝。

后来蔡诗芸晒出挺孕肚穿宽松白纱的照片：「言语已无法形容我们有多开心。我已迫不及待地想要见到『小版本』的我和王阳明，我们非常感激和谦逊，能如此幸福的（地）获得这个生命礼物。」而王阳明也说：「我和Dizzy非常幸福的（地）想要和大家正式宣布我们怀孕了！很期待与我老婆进入人生下一个阶段，迫不及待见到我们的小宝贝。」

前几天王阳明不断晒出蔡诗芸的孕肚美照，可以看出他相当期待小孩的诞生，「这是Dizzy最美的时刻，女人真的很伟大，怀孕的过程让我意识到，为了新生命的诞生她们需要付出和牺牲多少。」如今两人正式晋升父母，这一年来双方家人与友人都十分开心，迎接这个最棒的圣诞礼物。

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

最狂圣诞礼物！50cent为日子砸10万美金买下整间玩具店

2019大马拥有最多SUBSCRIBERS的YOUTUBER是……

林依晨亲下厨庆祝结婚5周年！　

女团大打出手 21岁左婧媛控团员扯头发往地上撞

《青春有你2》JONY J当导师被酸爆 网友：人民币真香

陈伟霆目睹粉丝「激情互动」！　吓傻秒变表情包

马思纯零台词诠释忧郁症　网夸：不愧是金马影后

Jasper哄4岁饺子吃饭　「使出苦口婆心碎碎念」成功说服对方

朴有天2020泰国办见面会　网骂：不知羞耻

44岁崔智友宣布怀孕 预产期明年5月

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More