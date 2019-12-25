「圣诞节奇迹的礼物」王阳明老婆蔡诗芸生了！甜晒一家三口温馨照

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王阳明（Sunny）、蔡诗芸结婚4年，今（25日）终于迎来第一个宝宝。据外媒透露，傍晚已在医院顺利生下小孩，两人现在都非常兴奋，一家三口度过第一个圣诞节，可说是圣诞节最好的礼物。小孩取名叫作「Katiya Sky Wang」，两人共同表示：「A miracle gift on Christmas Day.You complete us.」

结婚4年来，王阳明近年常跑大陆拍戏，小俩口一直没时间好好相处，两人4月底做完试管植入成功，然而低调的两人即使出席公开活动，被发现女方小腹微凸也没有泄露半点风声，直到7月才因外媒曝光，有望在年底拼一个猪宝宝。

后来蔡诗芸晒出挺孕肚穿宽松白纱的照片：「言语已无法形容我们有多开心。我已迫不及待地想要见到『小版本』的我和王阳明，我们非常感激和谦逊，能如此幸福的（地）获得这个生命礼物。」而王阳明也说：「我和Dizzy非常幸福的（地）想要和大家正式宣布我们怀孕了！很期待与我老婆进入人生下一个阶段，迫不及待见到我们的小宝贝。」

前几天王阳明不断晒出蔡诗芸的孕肚美照，可以看出他相当期待小孩的诞生，「这是Dizzy最美的时刻，女人真的很伟大，怀孕的过程让我意识到，为了新生命的诞生她们需要付出和牺牲多少。」如今两人正式晋升父母，这一年来双方家人与友人都十分开心，迎接这个最棒的圣诞礼物。