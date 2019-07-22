「四树 CP」情牵3年再度合体！李准基为IU苦练拉丁文 神秘亮相《德鲁纳酒店》

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韩国人气女星IU能唱又会演戏，她2016年曾与李准基合作戏剧《月之恋人－步步惊心：丽》而结缘，成为了关系很好的朋友，两人私下里交情也很不错，这一次李准基特别出演《德鲁纳酒店》也是应援IU ，在接到IU的邀请之后毫不犹豫的就答应出演了，十分的义气。而这已经不是李准基第一次应援IU了，之前他也应IU的要求与IU一起录制了电视节目《认识的哥哥》展现了相当的默契。

IU与李准基过去因戏剧熟识，她时隔1年半带着戏剧《德鲁纳酒店》回归小萤幕，饰演一名神秘又年轻貌美的「张满月」社长，为了寻找管理饭店的人类煞费苦心，李准基义气相挺神父角色，撒着圣水对抗邪灵，两人相隔3年再度合体，令剧迷又惊又喜。

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特别的是，李准基的戏份虽只有40秒，但台词有一段拉丁文驱邪咒语，IU感动在IG贴文：「为了这场很短的戏份，还背下所有拉丁文的咒语而来的四皇子，真的很感动。」她以李准基在《月之恋人－步步惊心：丽》所饰演的「四皇子」称呼男方，激起剧迷当年的追剧回忆，纷纷留言「最佳CP」 、「两位何时再一起演戏」。

<호텔 델루나> 3화 클립 아니 박일도가 왜 나오고 우주는 왜 가냐구요ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ매주 [토일] 밤 9시 방송#tvN #토일드라마 #호텔델루나 #이지은 #아이유 #여진구 由 tvN 드라마(Drama) 发布于 2019年7月20日周六

资料来源：ettoday