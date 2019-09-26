「华城杀人魔」李嫌犯长相公开！竟然跟犯人一模一样！

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韩国33年悬案「华城杀人桉件」在19日正式宣布找到56岁头号嫌疑犯李春才，经过警方多次审问下，他口风一致否认犯案，令该案陷入胶着。节目《实话探查队》25日直接公开李春才真实长相，令全韩震惊的是，他的长相和当年画出的模拟图像长得几乎一模一样，再度引起震惊。

56岁李春才被认为是「华城杀人桉件」杀人犯，不只是他在5、7、9起案件上找到与他一致的DNA，10件案件都在他的家与职场的附近，而他在搬到清州生活前，就是住在华城，且他1994年犯下的杀害小姨子案件，用丝袜绑起小姨子的四肢，与华城连续杀人魔的处理尸体方式非常相似。

《实话探查队》25日公开李春才真实长相，他的眼睛细长，鼻子、嘴巴都与当年画出的模拟图像长得几乎一模一样，该人像素描是根据第7、9起的目击证人所画的模拟图，第7起的目击证人是一名巴士司机，他恰好在夜晚载到匆忙上车的犯人，由于该男性脚上都是泥土，因此令他印象深刻。

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李春才的长相与当年的模拟图像相似，但他的妈妈表示「没看过这张图，那时候我们村庄裡根本没有这种传单，邻居也都没看过，如果有看到的话，一定会跑来我们家说什么的。」不过当年的资讯传达有限，就连村庄居民都没看过犯人的模拟图像。

不仅如此，《实话探查队》实地赴李春才家的附近邻居採访，一名邻居奶奶透露，「每次看到他都会亲切地问好「伯母您好您好」，很乖、很善良。」得知李春才就是华城连续杀人案件的嫌疑犯，邻居震惊不已。

李春才妈妈也在採访里透露，「我的小孩不是那种人」，她认为当年李春才杀了小姨子，是因为太过愤怒一时失手杀人，「他很乖，还会帮我做农事，我不相信他是华城杀人魔。」回想25年到监狱会面儿子时，李春才还向妈妈道歉，「他把小孩交给我照顾，愧疚让我受苦感到很抱歉。」虽然李春才不断否认犯案，但警方更相信科学所查出的DNA证据。目前全案仍在调查中，现韩警组成57人小组继续分析DNA且全力进行详细调查。

新闻来源: Ettoday