「京都动画」工作室遭纵火已致33死

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日本动画公司「京都动画」（又称京阿尼）18日发生重大纵火案，遭一名41岁男子持汽油闯入引爆，造成第一工作室3层楼建物烧毁，70名员工仓皇逃生。根据京都消防局最新发表内容，死亡人数已经增至33人，其中包括20名女性、12名男性，还有1人性别不明，目前还有5人生死未卜，「牺牲人数是平成（1989年）以来最惨烈。」

火灾发生在当地时间18日上午10点半左右，恶火烧了将近5小时，出动49台消防车才逐渐扑灭。现场也发现纵火嫌犯遗留的数把刀刃，目前男子全身重伤尚未恢复意识。据悉，事件发生时许多附近居民都听到剧烈的爆炸声，出门一看，「京都动画」工作室的楼两侧冒出滚滚黑烟，有人从楼里侥幸逃生，全身衣服都烧焦了，现场一片混乱。

根据报道，41岁的男性纵火嫌疑人当场被警方逮捕。他承认“使用了点火器”，还表示“（京阿尼）搞抄袭”。此外，警方还在现场发现铁鎚、数把菜刀等，疑似嫌犯持有。日媒称，纵火犯似乎对“京都动画”抱有恨意。

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事后「京都动画」社长八田英明透露，数年前就一直收到「去死」的死亡威胁邮件，「不知道和这次事件是否有关，正在和律师讨论。」他也愤怒表示，「诉诸暴力的方式很不应该，令人愤怒，害这么多背负着日本动画使命的人丧命，我不能忍受！」

「京都动画」自1981年创立至今，38年来製作无数作品在电视频道播出，累积全世界无数铁粉，其中代表作《凉宫春日的忧郁》以独特叙事手法轰动业界，紧接着《K-ON!轻音部》结合青春校园和音乐元素，并将京都风景画入故事中，掀起动漫迷朝圣。该公司2017年推出电影《声之形》，唯美画风加上揪心故事，从小厅改大厅放映，在日本以黑马之姿创下票房超过日币22亿元，深获无数铁粉喜爱。

资料来源：ettoday&新浪国际