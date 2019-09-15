「不给看脸还会被辱骂」 面对“私生饭”行为 李现呼吁理智追星：对我带来了极大的困扰和负担

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今年暑期凭借电视剧《亲爱的，热爱的》大红大紫的男星李现，最近遭遇走红后的烦恼。几天前刚被私生饭辱骂，9月14日出门健身又被人蹲守。当晚，他无奈地在个人社交网络平台发文表示“侵私行为对我带来了极大的困扰和负担”，呼吁大家理智追星。

今年暑期，李现和杨紫主演的青春励志电视剧《亲爱的，热爱的》热播，他在剧中扮演的韩商言凭借帅气的外形和不错的表演，受到很多年轻观众喜爱，一跃成为人气偶像明星，入行八年的李现终于火了！但随后，一些私生饭的疯狂追星行为，让他感觉走红是把双刃剑，在片酬水涨船高和商业利益滚滚而来的同时，他的生活受到极大地干扰。

几天前，李现为某杂志拍摄一组照片，因要保护造型不被曝光，这并非一次公开拍摄活动，但有些粉丝通过非正当手段获悉李现行程安排后，聚集在拍摄现场蹲守，因李现不能满足她们拍照的要求，便高喊“50万芭莎谁买的”，大骂“李现垃圾”。面对这些粉丝的疯狂行为，李现只好在工作人员保护下迅速离开，事后他就曾接受媒体采访呼吁理智追星。

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》李现拍摄广告惨遭私生饭当面辱骂「垃圾」 粉丝心疼直呼：爱他就请尊重他！

9月14日晚，李现在微博发文呼吁理智追星，他称：”当今天出门健身被人蹲守，直到结束后从健身房一路拍到我家楼下，再加上这阵子所发生的一系列事件，我觉得是时候站出来表达一下我的想法和态度：作为一名演员，我希望自己可以有更多的时间，融入社会，去观察这个世界。可现在，手机号微信号被泄露，出家门的这一刻就被跟踪，非公开的拍摄信息也被泄露和贩卖，被围堵，被偷拍，更别提跟车、跟飞、堵酒店门口、住酒店房间隔壁等等举动，甚至不给看脸还会被辱骂。不得不说的是，以上侵私行为对我带来了极大的困扰和负担。我和我的粉丝朋友们不提倡任何干扰公共秩序及影响公共安全的行为，很感谢大家对我的关注与认可，我也会努力以更好的角色和作品来回馈观众朋友和粉丝朋友的喜爱，期待我们在未来能在更多公开场合进行安全、愉快的见面。”

资料来源：搜狐、新浪娱乐