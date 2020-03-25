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《Wonder Woman 1984》确定延期到8月！Gal Gadot：希望每个人都好好的~

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
《Wonder Woman 1984》确定延期到8月！Gal Gadot：希望每个人都好好的~
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新冠肺炎疫情影响全球，美国几乎关闭了所有戏院。华纳兄弟今天宣布原订6月5日上映的《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984）延期到8月14日，其他包括《纽约高地》（In the Heights）《狗狗史酷比》（Scoob）以及《Malignant》则是无限期延后上映。

《Wonder Woman 1984》导演Patty Jenkins在Twitter表示：“我们是以大银幕规格拍摄《Wonder Woman 1984》的，我深信戏院可以带来的震撼效果。在这个可怕的时间点，大部分的戏院业者很难开门营业，我们很高兴调整档期，改到2020年8月14日到你身边的戏院上映，希望你们到时能够享受快乐的时光。”

女主角 Gal Gadot 在Twitter表示：“在这个黑暗又恐怖的时刻，我希望有个更明亮的未来在前方。那裡我们可以再次一起分享电影带来的力量，很开心调整《Wonder Woman 1984》的档期至2020年8月14日，希望每个人都平安，传递我的爱给你们所有人。”

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受到新冠肺炎的影响，好莱坞原订3月开始上映的大片陆续撤档，包括迪士尼影业《花木兰》《The New Mutants》《Black Widow》；环球影业《No Time To Die》《Fast and Furious 9》《Minions: The Rise of Gru》；派拉蒙影业《A Quiet Place Part II》；索尼影业《Peter Rabbit 2: The Runaway》等片宣布延期。

《Scoob》也因为疫情影响而宣布无限延期。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络

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