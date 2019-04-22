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万众期待的《VOICE 3》确定在5月11日首播！

讲述黄金时间队伍的《VOICE》系列在接连推出2季之后，乘胜追击，在今年顺势推出第三季。

剧组日前也公开了《VOICE 3》的正式预告以及主要海报。

主要海报以黑、白两种不同的颜色展示，暗示着女主角李荷娜和男主角李阵郁在第三季中将会经历更惨烈的案件。

以黑色为主的海报中，李荷娜和李阵郁在一群不明的黑衣人中间逆流而行，可以看得出两人十分努力地阻止罪案发生，令人期待他们在新一季的表现。

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至于以白色背景为主的海报中，两人就像置身在非常安静的空间，主角一脸谨慎严肃，从中能够感受到紧张感。

而在角色海报方面，製作组以三段形式来表达出李荷娜、李阵郁的角色在情感上的变化，其中李荷娜因为爆炸事故可能会影响听力，但她依然不放弃救人和打击犯罪。文案写道：“只要我还能听到，就一定会去救人。”

而在上一季因为爆炸事故想起自己部份过去的李阵郁则因为恶的本能被唤醒，将会对自己的身世感到混乱，但依然不放弃追逐犯人。文案写道：“会用我的手去抓住，即使会成为怪物。”

此外，制作组还推出2段正式预告，可以看到满满的紧张和刺激感，令许多人对《Voice 3》的播出感到非常期待。

所有照片和视频摘自网络

资料来源：Kpopn