著名科幻电影《Planet of the Apes》要延续下去了!

《Planet of the Apes》系列第3部的《War for the Planet of the Apes》在2017上映之后,相隔2年,有媒体指出,Fox计划拍1部全新的《Planet of the Apes》电影!

据悉,这部全新的《Planet of the Apes》将会由曾经执导《Maze Runner》3部曲的Wes Ball担任导演。

根据了解,《Planet of the Apes》是著名影集题材,初版在1968年到1973年上映,随后还衍生了多部电影及剧集。2011年开始上映的《Rise of the Planet of the Apes》系列,3部都大获好评,票房走势也十分凌厉。

至于全新电影则还不清楚是新的翻拍,还是系列已有电影的扩展。

