《MIB星际战警》Rip Torn证实过世！

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美国舞台剧、电影、影集演员Rip Torn10日证实过世，享寿88岁。他曾在电影《MIB星际战警》1、2集演出MIB的首领「探长Z」，与Will Smith、Tommy Lee Jones有过互动，今Will Smith也在IG发文悼念，「R.I.P. Rip」，而粉丝们则是不舍地留言：「Z没有死去，只是回家了。」



Rip Torn的发言人Rick Miramontez证实他于美国时间9日下午在家中去世，他的妻子演员Amy Wright以及女儿Katie Torn和Angelica Page随侍在侧，但发言人并未给出死因。

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Rip Torn以1983年电影《十字溪流》（Cross Creek）、情境喜剧《拉里桑德斯秀》（The Larry Sanders Show）为人所知，1996年他以《拉里桑德斯秀》入围并赢得6个艾美奖及美国喜剧搞笑奖，1997年同样获得了一个卫星奖，表演功力相当深厚。

带着出道40年的丰富经验，1997年与2002年他分别演出《MIB》1、2集，2010年则因夜晚持枪闯入康乃狄格银行被捕，声誉逐渐下降，当时Rip Torn声称自己酒醉认为银行是他家而在大楼内睡着，然而在此前他早就从2004年开始有一连串酗酒脱序行为被捕的纪录。

资料来源：Ettoday