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《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会》杨千嬅、容祖儿 、梁咏琪群星直播接力开唱！

by Celine
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《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会》杨千嬅、容祖儿 、梁咏琪群星直播接力开唱！
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近日很多位歌手都开了线上直播演唱会包括许冠杰、刘若英、动力火车等等，东华三院将于今晚上9时正举行网上音乐会，音乐会定名为“光丽科技控股有限公司呈献：东华三院LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会”，节目包括明星厨房、亲子合唱等环节，汇集了18个表演嘉宾包括杨千嬅、容祖儿、梁咏琪等天后。

线上音乐会将透过该院脸书、YouTube同步播放，音乐会演出歌手包括：蔡一杰、杨千嬅、梁咏琪、容祖儿、梁汉文、薛凯琪、郑融、周柏豪、许廷铿、陈柏宇、林奕匡、连诗雅、林欣彤、李幸倪、JW（王灏儿）、姜涛及Anson [email protected]、ONE PROMISE。

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东华三院 LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会

网上平台播放日期：2020年5月2日（星期六）

时间：晚上9时 – 11时

大会直播平台：

东华三院 Facebook 专页 – Tung Wah Group of Hospitals (https://www.facebook.com/tungwahgroup/)

东华三院 Youtube Channel – 东华三院Radioicare (https://www.youtube.com/user/mentalwebrad)

 

新闻来源：星洲日报

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