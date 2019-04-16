《Kill It》：男女主角的颜值是大亮点！！

Advertisement



由《百日的郎君》的南成宇导演执导的韩剧《Kill It》，虽然在韩国并没有造成很大的追看热潮，但其实制作精良，加上动作戏连连，因此也受到一定的关注。

《Kill It》的主要演员包括张基龙和NaNa。故事主要讲述一名警察追捕一名对小时候完全没有记忆的顶尖杀手，但其实这两人早在童年时期就相互认识。

一出道就被封为“IU的男人”的张基龙，早年曾经担任IU歌曲MV男主角而打开知名度。继去年在《过来抱抱我》担任男主角之后，再度领衔主演。在《Kill It》中饰演孤儿88号，外表是一名兽医，但其实是一名杀人不眨眼的冷酷杀手，备受业界认可。

Advertisement



虽然如此，随着剧情的播出，完美]杀手也并不是没有弱点。在面对“老人，女人一季小孩”，几乎是下不了手，看得出角色富有同情心。

韩国女子组合After School成员NaNa早期曾经参演中国作品如《杜拉拉追婚记》、《相爱穿梭千年》等。在《Kill It》中是第一次以第一女主角的身份演出，在剧中饰演一名善于分析的警察，频频献出动作戏，虽然英气十足，但依然阻挡不了NaNa那漂亮的脸孔。

男女主角的颜值堪称是剧中的一大亮点，许多观众都称赞张基龙和NaNa是一对神仙组合，加上不管是人设和剧情，都颇有当年《城市猎人》的影子，绝对适合喜欢追逐戏的观众。

资料来源：KSD韩星网 & ettoday

所有照片和视频摘自网络