主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 《Kill It》：男女主角的颜值是大亮点！！
娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama

《Kill It》：男女主角的颜值是大亮点！！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
《Kill It》：男女主角的颜值是大亮点！！
Advertisement

《百日的郎君》的南成宇导演执导的韩剧《Kill It》，虽然在韩国并没有造成很大的追看热潮，但其实制作精良，加上动作戏连连，因此也受到一定的关注。

《Kill It》的主要演员包括张基龙NaNa。故事主要讲述一名警察追捕一名对小时候完全没有记忆的顶尖杀手，但其实这两人早在童年时期就相互认识。

一出道就被封为“IU的男人”的张基龙，早年曾经担任IU歌曲MV男主角而打开知名度。继去年在《过来抱抱我》担任男主角之后，再度领衔主演。在《Kill It》中饰演孤儿88号，外表是一名兽医，但其实是一名杀人不眨眼的冷酷杀手，备受业界认可。

Advertisement

虽然如此，随着剧情的播出，完美]杀手也并不是没有弱点。在面对“老人，女人一季小孩”，几乎是下不了手，看得出角色富有同情心。

韩国女子组合After School成员NaNa早期曾经参演中国作品如《杜拉拉追婚记》《相爱穿梭千年》等。在《Kill It》中是第一次以第一女主角的身份演出，在剧中饰演一名善于分析的警察，频频献出动作戏，虽然英气十足，但依然阻挡不了NaNa那漂亮的脸孔。

男女主角的颜值堪称是剧中的一大亮点，许多观众都称赞张基龙NaNa是一对神仙组合，加上不管是人设和剧情，都颇有当年《城市猎人》的影子，绝对适合喜欢追逐戏的观众。

资料来源：KSD韩星网 & ettoday

所有照片和视频摘自网络

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

天天为森碟庆生！叶一茜送上祝福 田亮却喊话“女儿早点回家”

《P风暴》票房达6亿！加码开拍第5集《G风暴》

新版《新白娘子传奇》毁经典要怪谁？

杨洋自爆12岁军装童年照 粉丝看傻了！

爱豆的毕业照果然非凡！你猜得出他们是谁吗？

BTS风头一时无两！引领Big Hit成韩国最赚钱娱乐公司！

青峰《歌手2019》唱到一半……看到TA现身爆哭 蔡依林和粉丝秒陷泪海

迪丽热巴《创造营2019》挑战男团舞 帅翻舞台！

《守百年之约》穿越时空去爱你

《天气之子》首波预告曝光~画面延续《你的名字。》美到哭！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More