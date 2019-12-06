《Jumanji：The Next Level》归来，来个全面晋级的冒险！

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在2017年上映的《Jumanji：Welcome To The Jungle》在当时颇受好评，而且票房高企，续集《Jumanji：The Next Level》的归来，令人相当期待！

由Dwayne Johnson、Karen Gillan、Jack Black、Kevin Hart、 Nick Jonas、Awkwafina、Danny De Vito、Danny Glover、Alex Wolff主演的《Jumanji：The Next Level》。

剧情讲述已经从学校毕业的Spencer，因为怀念过往时光又再度玩起了Jumanji，当曾陪他进入游戏的3位昔日同学发现Spencer人不见时，毅然进入游戏要寻找他。 没想到游戏格局早已改变，这一次游戏角色大乱，Spencer的爷爷们也进入到游戏里。他们能否平安玩完Jumanji，返回现实世界？

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值得一提的是，这一次的角色也有所更动，让观众觉得颇有新意！The Rock 和 Kevin Hart 这两个人，身体里面住着的竟然是80岁的老爷爷！搞笑无厘头的风格，更增添了电影的看头！

另外，和上一集的Jumanji只在热带丛林展开冒险不同，这次的场景换成了沙漠、高山、雪地等，娱乐性非常高！

照片视频摘自网络