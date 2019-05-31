《Godzilla: King of the Monsters》：4大怪兽震撼登场！

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备受瞩目的《Godzilla: King of the Monsters》终于隆重上映了！

自从发布了几支预告片之后，许多人都对这部电影非常期待，很想看到巨兽激烈对战的画面。这一次《Godzilla: King of the Monsters》更是集结了4大怪兽来个绝地混战！

主要演员包括Kyle Chandler、Vera Farmiga、Millie Bobby Brown等，日本影星渡边嫌和中国巨星章子怡特别加盟，卡司相当大。章子怡在片中饰演陈博士，来自中国云南，戏份颇多。

凭着《The Conjuring》系列电影而为人熟知的Vera Farmiga在片中担纲女主角，饰演Dr.Emma。

在《Stranger Things》拥有出色演出的Millie Bobby Brown也有吃重的角色，也让人更加期待她在第三季《Stranger Things》的表现。

故事紧接上一集，经过2014年旧金山事件之后，曾经在君主计划机构从事研究的罗素夫妇，各自过着分居生活。Vera Farmiga饰演的Dr.Emma和女儿Madison在中国云南基地研究的时候，却遭到绑架，殊不知背后还有更大的阴谋。

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电影中主要出现的四大怪兽分别是Godzilla、Mothra、Radon以及King Ghidorah。

Godzilla是大自然的平衡者，创造平衡。

Mothra则是怪兽女王，守护平衡。

Rodan是火之生灵，顺从平衡。

至于King Ghidorah则是从星空坠落地球的怪兽，籍此破坏平衡。

所有照片和视频皆是摘自网络

资料来源：sohu