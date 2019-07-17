《Game of Thrones》32项提名破艾美奖纪录

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第71届艾美奖（Emmy Awards）的入围名单在美国时间16日晚间揭晓，今年播出「最终结局」第八季的人气影集《冰与火之歌：权力游戏》（Game of Thrones）获得32项提名，打破Emmy Awards单届入围的最高纪录！

尽管最新一季的《冰与火之歌：权力游戏》评价不如预期，但仍入围了「最佳剧情类影集」，将和《绝命律师》、《这就是我们》以及《追杀夏娃》等夯剧进行竞争。

剧中饰演Jon Snow的Kit Harington以及饰演「龙后」Daenerys Targaryen的Emilia Clarke，都双双入围最佳剧情类影集男主角和女主角。

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除了男女主角外，剧中饰演Theon Greyjoy的Alfie Allen、「小恶魔」Tyrion Lannister的扮演者Peter Dinklage，以及饰演Jaime Lannister的Nikolaj Coster-Waldau都获得入围肯定，而Peter Dinklage更是已经凭藉「小恶魔」一角入围过7次艾美奖最佳男配角，并抱回3座奖盃。

女配角方面，也是《冰与火之歌：权力游戏》的天下。包括饰演「女爵士」Brienne of Tarth的Gwendoline Christie、「大反派」Cersei Lannister的Lena Headey、「北境女王」Sansa Stark的Sophie Turner，以及深受观众喜爱的「狼家小妹」Arya Stark的Maisie Williams，都将一起角逐最佳女配角。

此外，《冰与火之歌：权力游戏》也入围化妆、摄影等製作奖项，以及最受瞩目的「编剧」奖。这也让电视台HBO以总共137项提名称霸今年Emmy Awards的入围名单，Netflix则以117项提名位居第二。

第71届Emmy Awards颁奖典礼将于美国时间9月22日晚间5点在落杉矶微软剧院举行。