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《Ejen Ali: The Movie》票房突破RM2000万啦！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《Ejen Ali: The Movie》票房突破RM2000万啦！
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马来动画电影《Ejen Ali: The Movie》（特工阿里）11月28日于马来西亚、新加坡和汶莱共162家电影院同步上映，上映后票房表现势不可挡，继3天内收获640万令吉票房后，上映2周终于突破票房2000万令吉了！

由Primeworks Studios出品、Wau Animations制作的《Ejen Ali: The Movie》，共耗资650万令吉打造，画面精美，并巧妙融合了大马特有的元素，同时还引用了电视原班人马担任电影版人物配音，其中嘻哈歌手Altimet不单为电影配音饰演“Andik”外，更是演唱《Kita Jaga Kita》单曲。

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这部电影《Ejen Ali: The Movie》讲述年仅12岁的Ali被招募成为间谍，服务于一家名为「M.A.T.A.」​​的机密机构，担任Cyber​​aya城市的防守线。拥有第一代「I.R.I.S.」技术的Ali，在全新研发的高科技诞生后，似乎让他开始质疑自己在机构的地位。他因此冒着对机构的忠诚，展开了一场激动人心的追逐，揭开了其背后重大的秘密……

支持本地作品义不容辞，赶快到电影院去支持这部《Ejen Ali: The Movie》吧！

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