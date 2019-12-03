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《Ejen Ali The Movie》来势汹汹 上映3天票房收640万！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
《Ejen Ali The Movie》来势汹汹 上映3天票房收640万！
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我国纯本地制作马来动画电影《特工阿里》（Ejen Ali The Movie），早前在11月28日马来西亚、新加坡和汶莱共162家电影院同步上映，上映后票房表现势不可挡，短短3天就一举收获640万令吉，继续朝票房2千万令吉目标迈进！

《特工阿里》自2016年在第三电视（TV3）播出后深受欢迎，如今从电视发展成电影，票房更是势如破竹，公映第一天就打败了正在热映的《冰雪奇缘2》（Frozen 2），以186万令吉荣登票房榜首，同时还刷新本地动画片首映票房纪录，摘下亮眼的成绩！

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由Primeworks Studios出品、Wau Animations制作的《特工阿里》，共耗资650万令吉打造，画面精美，并巧妙融合了我国特有的元素，同时还引用了电视原班人马担任电影版人物配音，其中嘻哈歌手Altimet不单为电影配音饰演“Andik”外，更是演唱《Kita Jaga Kita》单曲。

《特工阿里》故事讲述年仅12岁的Ali被招募成为间谍，服务于一家名为“M.A.T.A.”的机密机构，担任Cyberaya城市的防守线。拥有第一代“I.R.I.S.”技术的Ali，在全新研发的高科技诞生后，似乎让他开始质疑自己在机构的地位。他因此冒着对机构的忠诚，展开了一场激动人心的追逐，揭开了其背后重大的秘密‧‧‧‧‧‧

资料和照片摘自：首要媒体

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