《DFKL 2018工作坊》圆满落幕 近千人参与

第5届吉隆坡电视剧节Drama Festival Kuala Lumpur（DFKL）的工作坊于上周末（3月31日及4月1日）在吉隆坡世界贸易中心（PWTC）举行，成功吸引了近千位想要加入演艺圈的朋友参与。

DFKL 2018除了邀请本地著名导演、演员和编剧Fauziah Ahmad Daud、Sheila Rusly Shahrulezad等，也邀请了2014金视奖最佳导演–郭福华导演作为工作坊的主讲人之一，与参与者分享更多在戏剧方面的宝贵意见以及一些专业的知识。讲师们提到想要进入演艺圈的前提是本身须具有一定的创造力及演戏的知识，这样才能走的更长远。

正于tonton热播中的八度空间『原创强档』电视剧《假面2》也在现场举行演员见面会。《假面2》里杜高侦探社的两位探员，Jojo吴俐璇、Emily陈子颖以及朱浩仁都来到现场与观众近距离交流。吴俐璇笑指大家在这季都变老了。陈子颖也表示《假面2》的“杨奕如”长大了，思想和行为都更成熟。被问及剧中感情线时，陈子颖“委屈”地表示剧里的男演员都只爱吴俐璇，自己唯一的感情线也是和吴俐璇，使得全场哄堂大笑。

《假面2》将由原班人马吕爱琼、Jojo吴俐璇、Kyo庄仲维、Emily陈子颖、Fabian吕杨主演，他们将继续以剥茧抽丝、锲而不捨的精神，揭开伪善者的假面具。此外，“盲探”黄启铭将加入杜高侦探社（Dogo），和大家一起破案的同时，他也将和庄仲维、吴俐璇展开错综复杂的三角恋。《假面2》将于2018年5月8日起，每逢星期一至四，晚上9点30分，于八度空间『原创强档』播出。此外，观众只要成为VIP会员，即日起，可透过tonton（www.tonton.com.my）抢先收看《假面2》。

值得一提的是，今年DFKL也将举办一场盛大的颁奖典礼，共颁发11个奖项，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳反派、最佳导演、最佳编剧、最佳电视剧主题曲、最佳荧幕情侣、tonton VIP票选最爱电视剧和最佳剧集、最佳广播剧和最佳微电影。

欲知更多有关DFKL 2018的详情，可浏览官方网站www.dfkl.com.my。

Hashtag #MasaUntukDrama 和 #DFKL2018。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：4/4/2018