《007》第25部作品《No Time To Die》明年上映

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《007》系列电影自1962年上映第一部作品《第七号情报员》后，风靡全球，至今已上映24部作品。第25部作品终于定档于2020年4月上映，片名为《No Time to Die》，男主角依然由英国男星Daniel Craig担任，这也将是他最后一次饰演James Bond。

《007》电影最新作品先前因为官方未定调正式名称，一直是以《Bond 25》代称，21日凌晨终于公开正式片名《No Time To Die》并释出30秒的前导预告。此作品原先预计今年11月上映，期间由于原本的导演Danny Boyle退出，制作进度停摆，最后成功找来了曾获艾美奖最佳导演的Cary Fukunaga，电影才得以顺利继续拍摄。

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不过自拍摄以来也不断传出意外，包括主角Daniel Craig在拍摄奔跑戏时不慎惨摔，脚踝受伤开刀，被迫停工休养、片场发生爆炸，掀翻摄影棚的屋顶与多处牆面、女厕传出被不知名人士偷装针孔摄影机偷拍、Grace Jones不满对白太少而辞演等风波，拍摄进度一再延宕。

如今制作方终于确定片名，根据官方释出的剧情简介，《No Time To Die》描述已退役的James Bond在牙买加享受宁静生活，因剧中好友CIA探员Felix Leiter力邀而重出江湖，涉险救援被绑架的科学家。

新闻来源：Ettoday