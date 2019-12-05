《007》最新预告回到牙买加

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《007》系列第25部作品《007：生死交战》4日预告释出！这是Daniel Craig第5度、也是最后一次扮演「007」James Bond，预告中他再度穿上燕尾服，一幕摩托车飙上城牆的特技场面令人看呆了。

《007：生死交战》讲述情报员James Bond退役后，在牙买加享受着平静的生活。 但当中央情报局的老朋友Felix Leiter出现请他协助,去营救一个被绑架的科学家，却发现一个神祕的新型态科技犯罪组织，也让自己身陷危险之中。

预告中，Daniel Craig重遇Léa Seydoux，两人感情戏火辣缠绵，但上集大反派Christoph Waltz在影片中暗示，Léa Seydoux的秘密似乎会伤透Daniel Craig的心。另外，《惊奇队长》Lashana Lynch在预告中对Daniel Craig呛声：「敢挡路就射穿你的膝盖。」角色亦正亦邪，和James Bond颇有火花，也有一说指她将会出任下届007。据悉，事实上Daniel Craig早已亲邀《追杀夏娃》Phoebe Waller-Bridge加入编剧，为007电影注入女力色彩。

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而奥斯卡影帝雷Rami Malek在这集中饰演大反派，他的台词「拥有杀人执照，杀人无数，我简直在跟自己对话」，暗示会是James Bond最强劲敌。Rami也曾透露，两人在一场关键戏遭Danial Craig强吻，回过神来惊问：「我成Bond女郎了吗？」

新一集也加入《银翼杀手2049》Ana de Armas，片中她将展现俐落身手，帅劲一点也不输Danial Craig。

据悉，《007：生死交战》由凯瑞福永执导，取景横跨英国伦敦、牙买加、挪威、义大利，其中牙买加便是007第1部电影《第七号情报员》拍摄地，也是《007：生死关头》取景之处，安排James Bond回到他最熟悉的地方颇令人玩味。

新闻来源： ETtoday