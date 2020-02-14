《鼠来宝 笑笑力量大》获热烈回响 八度空间鼠年新春节目收视报捷！

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首要媒体2020庚子年新春活动《鼠来宝 笑笑力量大》获得坊间热烈回响，首要媒体旗下电视台也捎来好消息，新春期间电视节目收视接连创佳绩，占据榜单前37位，其中全马收视率第一中文平台八度空间更包办了前32位！值得一提的是，本地贺岁剧集和自制综艺节目皆创下亮眼成绩，其中贺岁电视剧《春天花啦啦！》第三季《春天花花花啦啦！》和首创贺岁烹饪迷你电视剧《花式告白食分》的最高收视皆突破10点，『原创强档』电视剧继续迎来收视口碑双丰收！

《笑笑力量大》造势活动自去年底展开，北、中、南马7站活动，8位“微笑大使”、八度空间主持人与部分参演2020年贺岁剧的演员携手参与宣传活动，获得民众热烈反应，共吸引上千人参与其盛，这一连串的宣传更带动了节目收视持续攀高！此外，配合新春活动进行的《笑笑力量大》照片竞赛也吸引了民众踊跃参与，截至2月10日共累计12万369张微笑照片和#cnykeepsmiling标签（hashtag）。另一方面，2020年贺岁MV《笑笑力量大》也大受欢迎，在脸书（Facebook）和YouTube平台共累计346万次点击率，除了大量被翻唱，有者甚至自制MV！

至于电视节目，根据Nielsen Audience Measurement调查结果，从除夕（1月24日）至年初三（1月27日），八度空间2020庚子年强档新春节目整体平均收视份额（Viewer Share）达到37.5%，4岁以上的华裔观众总数更是高达290万名，比2019年高出了整整16%，而年初三全天平均收视份额更是占了45%。

首要媒体电视网络首席执行长佐翰依沙（Johan Ishak）表示：“八度空间在农历新年期间表现非常卓越，并打破了往年记录，特别是《春天花花花啦啦！》和《花式告白食分》，华裔观众收视率达到42%，约50万名，这可说是非常高的市场占据率。”

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调查结果也显示，贺岁电视剧《春天花花花啦啦！》平均收视达10点，约56万人收看，最高收视点为13点，约74万人收看。八度空间首部烹饪迷你电视剧《花式告白食分》则平均收视9点，约50万观众收看，最高收视更一度冲至14点，约75万人收看。贺岁电视电影《做个好心人》平均收视则达8点，约43万观众同步收看。

此外，在自制综艺节目方面，由Gary叶俊岑和Cheryl李欣怡主持的游戏节目《金鼠报喜阖家欢》也摘下亮眼收视，平均收视达10点，超过56万观众同步收看，最高收视

则迎来11.4点，约63万人观看。Orange陈慧恬与Rickman谢承伟携手主持的《Durian, Kaya, Teh Tarik》新春特备平均收视有7.6点，超过42万人收看；Desmond郑瑞钥与Jan秦雯彬，邀请著名风水师何宜娟老师坐镇的《鼠一数二》，平均收视也达到6.9点，收看人数超过38万人。

首要媒体无论是新春活动、电视剧、电视节目都获得了极佳回响，台前幕后的艺人、演员和制作团队可谓功不可没。八度空间今年也将陆续制作不同类型的本地节目，包括全新自制的亲子歌唱比赛节目、益智节目《学霸》第二季、少年实况真人秀《了不起的Z世代》第二季，『原创强档』律政题材电视剧《师出名门》、都市情感剧《那年烟花灿烂时》等等，为观众带来更多不一样的精彩节目和欢乐！

欲知更多有关八度空间详情，关注八度空间官方脸书：八度空间、Instagram：8tvchinese、YouTube频道：8TV八度空间。此外，也可浏览www.tonton.com.my、www.xtra.com.my或透过付费电视第708频道观看八度空间。