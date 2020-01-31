《青蜂侠》即将推出新版？网友敲碗周杰伦再演加藤！

Advertisement



不知大家是否记得周杰伦曾演过的一套电影《The Green Hornet》呢？这部在2011年上映的电影让国外网友认识了周杰伦，这部以1.2亿美元所打造的电影得到了2.27亿美元票房，也证明了当年这部电影有多火红。

Amasia Entertainment如今从Columbia Pictures取得了《The Green Hornet》的电影改编版权，并将会制作全新的超级英雄电影！Amasia Entertainment表示希望可以借由这部电影以进行美国计亚洲电影世界的崭新交流，因此不少人都期待周杰伦能再次出演《The Green Hornet》内全能助手加藤的角色，也非常期待进一步消息的到来。

Advertisement



《The Green Hornet》电影改编自同名漫画，剧情主要讲述报社出版人 Britt Reid 每到夜晚，就戴面具化身为英雄“ Green Hornet ”，并与来自上海的助手及武术大师加藤一起惩恶扬善，为正义而战。当时这部电影的卡司也相当惊人，除了周杰伦之外，Britt Reid就由Seth Rogen饰演，Reid的美女秘书则由Cameron Diaz饰演和Christoph Waltz在内。而且熟悉这个系列的朋友，相信也知道这部系列除了漫画和电影之外，还曾推出电视剧，当时的加藤，就是由李小龙Bruce Lee本人出演角色。

资料取自：TTN

想知道更多，请浏览TTN！

照片摘自网络