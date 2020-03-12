娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《青春有你2》312开播！LISA绝美气场全开大跳性感热舞 by Tofu 12 March 2020 written by Tofu 12 March 2020 Advertisement 《青春有你2》“蔬菜沙拉”全体集结，青春制作人代表蔡徐坤 、舞蹈导师LISA、音乐导师Ella陈嘉桦、说唱导师JONY J，3月12日将带来“婧”彩满分的舞台！官博刚刚就发布了导师们精彩演出片段，其中蔡徐坤酷炫炸裂的表现力展现学长风范；性感热辣的LISA显露大将之风；陈嘉桦Ella大气的演绎唱出演唱会的感觉；JONY J则带来一番动情诉述，化身“白月光”催泪指数满分，一起来看看吧！ Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 意大利男演员发视频求助 与染新冠姐姐遗体共处36小时 next post papi酱首晒一家三口合影 产后恢复快 网友大赞：气色很好！ You may also like papi酱首晒一家三口合影 产后恢复快 网友大赞：气色很好！ 12 March 2020 意大利男演员发视频求助 与染新冠姐姐遗体共处36小时 12 March 2020 瑞士女主持拍片教如何感染新冠肺炎 网友炮轰：好恶心！ 12 March 2020 俞承豪为戏《Memorist》增重 网友说：脸变好胖！ 12 March 2020 大马之光李艾薇正式成为萧敬腾师妹！ 12 March 2020 反同团体「一百万妈妈」抵制《永恆族》！ 12 March 2020 Tom Hanks夫妇证实确诊新冠肺炎 成首个公开确诊的艺人 12 March 2020 我真的累了！82岁琼瑶无预警宣吿小别 12 March 2020 Justin Timberlake回归！动画电影《Trolls World Tour》带你唱游世界！ 12 March 2020 《The King》正式预告出炉！李敏镐「身骑白马」穿越紧抱金高银：一起走吧 一起来到我的世界 11 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.