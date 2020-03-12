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《青春有你2》312开播！LISA绝美气场全开大跳性感热舞

by Tofu
written by Tofu
《青春有你2》312开播！LISA绝美气场全开大跳性感热舞
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《青春有你2》“蔬菜沙拉”全体集结，青春制作人代表蔡徐坤 、舞蹈导师LISA、音乐导师Ella陈嘉桦、说唱导师JONY J，3月12日将带来“婧”彩满分的舞台！官博刚刚就发布了导师们精彩演出片段，其中蔡徐坤酷炫炸裂的表现力展现学长风范；性感热辣的LISA显露大将之风；陈嘉桦Ella大气的演绎唱出演唱会的感觉；JONY J则带来一番动情诉述，化身“白月光”催泪指数满分，一起来看看吧！

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