《青春有你2》首轮排名公布！有练习生因遭淘汰而哭晕？！

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中国选秀节目《青春有你2》第一次顺位淘汰排名在昨日（9日）公开了！107位练习生中只会有60位留下，剩余的都将被淘汰。在节目中首轮排名只公布了第10名至59名，前九名和第60名尚未正式公布。前九名排名不分先后，待公佈：虞书欣、许佳琪、赵小棠、安崎、王承渲、陈珏、谢可寅、刘雨昕和孔雪儿。你的pick有没有成功进入前九名呢？

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10～19 ：上官喜爱、蔡卓宜、陆柯燃、张钰、乃万、喻言、夏研、王清、王欣宇、段艺璇

20～29 ：林凡、金子涵、张楚寒、傅如乔、戴萌、刘令姿、戴燕妮、葛鑫怡、七穗、徐紫茵

30～39 ：张语格、林小宅、费沁源、孙芮、勾雪莹、莫寒、宋昕冉、许杨玉琢、李依宸、曾可妮

40～49 ：徐轸轸、胡馨尹、靳阳阳、秦牛正威、马蜀君、朱林雨、苏杉杉、冯若航、王婉辰、宋昭艺

50～59 ：左卓、黃欣苑、魏辰、陈品瑄、符雅凝、陈昕葳、张梦露、许馨文、孙美楠、韩东

日前有网友爆料在青春有你二录制第一场顺位名次发布时，有位选手因为没有进前60强而被淘汰，直接在现场哭晕，直接送往医院，吓呆了在场所有的练习生和蔡PD。这网友表示该选手就是周梓倩。周梓倩一直都对自己很有信心因为她去韩国参加过选秀节目，在2016年参加了选秀节目《加油！美少女》，并且凭借出色的能力走到了总决赛，获得了第三名的好成绩，之后也跟随团体出道，并且发表单曲，已出道4年。

照片摘自网络。