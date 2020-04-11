娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《青春有你2》首轮前9排名正式公布！第一名和第九名票数竟相差2千1百万张票数 by Tofu 11 April 2020 written by Tofu 11 April 2020 Advertisement 最新一期《青春有你2》首轮前9排名正式公布，恭喜虞书欣、许佳琪、赵小棠 、安崎、王承渲 、陈珏 、谢可寅、刘雨昕 和孔雪儿成功闯进TOP9！ 虞书欣更在发言时表示这是自己人生中的高光时刻之一，更幽默地说自己有在努力减肥，希望从“虞贵妃”变回小公主，并答应大家会继续在舞台上带给各位青春制作人更多惊喜。 Advertisement 资料来源：epop Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《青春有你2》RAP导师Jony-J化身宠女狂魔，女儿正面照曝光！ You may also like 《青春有你2》RAP导师Jony-J化身宠女狂魔，女儿正面照曝光！ 11 April 2020 Harry Potter黄金铁三角的Rupert Grint升格当爸了！ 11 April 2020 大马演员王冠逸化身帅气霸总，《楼下女友请签收》里大方脱衣露身材！ 10 April 2020 《Melody》原唱陶喆听“淡黄的长裙”一脸黑人问号 10 April 2020 网爆虞书欣将退《青你2》 工作室发文否认：不退赛 梦想在 10 April 2020 《冰糖炖雪梨》完美收官！张新成、吴倩感性发文告别冰糖CP 10 April 2020 豆瓣评分高达9.3分！《机智的医生生活》最新1集成功突破两位数收视率！ 10 April 2020 向前线医护人员表示感谢！David Beckham一家门前拍掌~ 10 April 2020 《青春有你2》首轮排名公布！有练习生因遭淘汰而哭晕？！ 10 April 2020 WHO总干事指控台湾，记者会上连续飙骂3分钟！炎亚纶怒轰批评！ 10 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.