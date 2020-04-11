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《青春有你2》首轮前9排名正式公布！第一名和第九名票数竟相差2千1百万张票数

by Tofu
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《青春有你2》首轮前9排名正式公布！第一名和第九名票数竟相差2千1百万张票数
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最新一期《青春有你2》首轮前9排名正式公布，恭喜虞书欣、许佳琪、赵小棠 、安崎、王承渲 、陈珏 、谢可寅、刘雨昕 和孔雪儿成功闯进TOP9！

虞书欣更在发言时表示这是自己人生中的高光时刻之一，更幽默地说自己有在努力减肥，希望从“虞贵妃”变回小公主，并答应大家会继续在舞台上带给各位青春制作人更多惊喜。

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资料来源：epop

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