《青春有你2》训练生与家人通电话，谢可寅却只能打给老板，老板发文揭真相

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《青春有你2》 录制以来话题不断，最新一期节目里，学员们给家里拨电话的片段也吸引大家围观。众多人气选手如安琦、虞书欣、孔雪儿、许佳琪、赵小棠、喻言都出镜录了脸，然而被视为黑马的谢可寅却唯独没在这环节中露脸，引起大家关注。

而就在近日，有眼尖的微博网友发现，谢可寅的老板发了一条微博，才让大家发现原来真相如此让人心疼。

被指是谢可寅老板的微博内容写着，“可寅在进组前最后一次和我见面时她对我交代的最后一件事，她说‘如果有给家人打电话的环节我能不能给你打电话呢？因为我家里实在没有人可以接我的电话了…’” 从发出的内容看来，谢可寅的家庭状况似乎有些难言之隐。有粉丝因此跳出来解释说，谢可寅的父母离异，之前和母亲两人独自生活。

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谢可寅在此之前，曾参加另一档选秀节目《中国梦之声·下一站传奇》，而在参加这档节目时，谢可寅的母亲已经重病，当时她也因此返家照顾母亲。谢可寅在节目中曾表演《Angel》一曲，备战当天是谢可寅妈妈的生日，她与妈妈通过电话后，决定在rap歌词里写上相对妈妈说的话。

歌词里，谢可寅提到希望妈妈再给她多一点时间，不要那么快变老。也说她过得挺好，就是有点想妈妈了。表演的时候，还没唱完就听到谢可寅强忍泪水、哽咽的歌声，唱完即在台上哭成泪人。据悉，谢可寅在节目成团之后，妈妈就已经离开了。

真相被揭开后，引起网友讨论，有人要谢可寅继续加油，也有酸民对她进行攻击，说她卖惨。然而也有粉丝反击说，谢可寅的老板是在投票结束后才发微博，并没有卖惨的嫌疑。没想到的是，谢可寅在节目中常以开朗少女的样子示人，背后却经历那么多。希望谢可寅可以保持其开朗、自信的模样，向出道冲吧！

（新闻来源：epop、goody25）