娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《青春有你2》第三次公演成绩出炉！刘雨昕断层第一 by Celine 9 May 2020 written by Celine 9 May 2020 Advertisement 中国选秀节目《青春有你2》第三次主题考核公演的5个舞台已经完成，现场助力排名成绩也公布了！35位训练生被分成5组表演了全新的5首创作歌曲：《LION》、《敲敲》、《不奉陪》、《非日常狂欢》和《浅橘色孤岛》。 《LION》组在这次的主题考核中获得第一名，成员们包括：刘雨昕、上官喜爱、安崎、喻言、王承渲、陈珏和戴萌。身为《LION》的C位刘雨昕也不负众望在主题考核献唱助力排名中获得了第一名。第一名至第35名的训练生如下： Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 关晓彤迷妹上线！留言告白Justin Bieber成功被翻牌 激动晒截图引粉丝刷版「拜托姐姐也翻翻我」 next post 《创造营2020》四叶草朱主爱甜唱原创《老公公老婆婆》 加码《好想你》深获好评！ You may also like 《创造营2020》四叶草朱主爱甜唱原创《老公公老婆婆》 加码《好想你》深获好评！ 9 May 2020 关晓彤迷妹上线！留言告白Justin Bieber成功被翻牌 激动晒截图引粉丝刷版「拜托姐姐也翻翻我」 9 May 2020 《青春有你2》导师合作舞台分组名单曝光！师兄团Nine Percent将和练习生合作舞台 9 May 2020 《奔跑吧》第八季预告来了！蔡徐坤和Justin黄明昊久违同框 9 May 2020 Ariana Grande认爱了！新歌MV与男友相拥晒恩爱 9 May 2020 《外星女生柴小七》霸道方总徐志贤喜获二胎女儿 父女深情对望甜蜜献唱「FOREVER LOVE」 9 May 2020 徐若瑄小暖男儿子Dalton 甜蜜送花献吻当母亲节礼物 9 May 2020 《相信未来》义演第3场名单阵容出炉！王嘉尔、吴亦凡、易烊千玺、薛之谦、黄明昊0509献唱 8 May 2020 赖弘国发长文回忆和阿娇的甜蜜过往：如果重来一次，还是会和你结婚 8 May 2020 震惊！阿娇和医界王阳明老公三月已签字离婚！ 8 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.