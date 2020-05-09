《青春有你2》第三次公演成绩出炉！刘雨昕断层第一

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中国选秀节目《青春有你2》第三次主题考核公演的5个舞台已经完成，现场助力排名成绩也公布了！35位训练生被分成5组表演了全新的5首创作歌曲：《LION》、《敲敲》、《不奉陪》、《非日常狂欢》和《浅橘色孤岛》。

《LION》组在这次的主题考核中获得第一名，成员们包括：刘雨昕、上官喜爱、安崎、喻言、王承渲、陈珏和戴萌。身为《LION》的C位刘雨昕也不负众望在主题考核献唱助力排名中获得了第一名。第一名至第35名的训练生如下：

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