《青春有你2》总决赛直播定档！

Advertisement



中国选秀节目自开播以来，练习生们一直都备受关注，每播出一期都会引起热烈讨论。《青春有你2》官宣节目总共会有24期，将于5月30日进行总决赛直播！

Advertisement



《青春有你2》目前已播出至18期，接下来练习生们将迎来第三次的淘汰赛，只会剩下20名练习生参加决赛。日前有网友爆出最新非正式的淘汰名单，名单如下：

5月28日和6月4日的星期四将不会进行播出。现已确定最后一期将会在6月6日播出。

5月14日-第19期

5月16日-第20期

5月21日-第21期

5月23日-第22期

5月30日-第23期（直播）

6月6日-第24期