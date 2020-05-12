娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《青春有你2》总决赛直播定档！ by Celine 12 May 2020 written by Celine 12 May 2020 Advertisement 中国选秀节目自开播以来，练习生们一直都备受关注，每播出一期都会引起热烈讨论。《青春有你2》官宣节目总共会有24期，将于5月30日进行总决赛直播！ Advertisement 《青春有你2》目前已播出至18期，接下来练习生们将迎来第三次的淘汰赛，只会剩下20名练习生参加决赛。日前有网友爆出最新非正式的淘汰名单，名单如下： 5月28日和6月4日的星期四将不会进行播出。现已确定最后一期将会在6月6日播出。 5月14日-第19期 5月16日-第20期 5月21日-第21期 5月23日-第22期 5月30日-第23期（直播） 6月6日-第24期 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 郑俊英崔钟勋性侵案上诉得直！双双都获得减刑！ You may also like 郑俊英崔钟勋性侵案上诉得直！双双都获得减刑！ 12 May 2020 经典恐怖片《咒怨》首度改编剧集！Netflix《咒怨之始》正式预告出炉！[内有预告] 12 May 2020 快讯！赖弘国LIVE「亲口揭离婚真相」！ 12 May 2020 《青春有你2》练习生谢可寅遭黑粉死亡威胁 “不停止投票，三天内死于市场” 12 May 2020 黄秋生认「准备要入籍台湾」！ 12 May 2020 2020年，当年的棒棒堂男孩在做什么呢? | Chapters 12 May 2020 Papi酱孩子随父姓惹争议，独立女性人设崩塌？！微博置顶回应 11 May 2020 郑容和将发表新歌！Wedding Boys久违合体 11 May 2020 《夫妻的世界》中的俊英和海江被爆都是不良少年！经纪公司出面道歉。 11 May 2020 承认是“最爱的一次” 周扬青微博松口承认很痛苦！ 11 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.