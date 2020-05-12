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《青春有你2》总决赛直播定档！

by Celine
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《青春有你2》总决赛直播定档！
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中国选秀节目自开播以来，练习生们一直都备受关注，每播出一期都会引起热烈讨论。《青春有你2》官宣节目总共会有24期，将于5月30日进行总决赛直播！

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《青春有你2》目前已播出至18期，接下来练习生们将迎来第三次的淘汰赛，只会剩下20名练习生参加决赛。日前有网友爆出最新非正式的淘汰名单，名单如下：

5月28日和6月4日的星期四将不会进行播出。现已确定最后一期将会在6月6日播出。

5月14日-第19期
5月16日-第20期
5月21日-第21期
5月23日-第22期
5月30日-第23期（直播）
6月6日-第24期

 

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