娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《青春有你2》导师合作舞台分组名单曝光！师兄团Nine Percent将和练习生合作舞台 by Celine 9 May 2020 written by Celine 9 May 2020 Advertisement 日前有网友爆出《青春有你2》导师合作舞台的分组名单！官博更新，放出了王子异、小鬼和朱正廷的海报，表示这是师兄合作舞台阵容。在上一期公开的预告中，练习生们将以面试的方式让导师选择合作的练习生。 《青春有你2》的练习生们有机会合作舞台的导师包括音乐导师Ella陈嘉桦、舞蹈导师Lisa、青春制作人代表蔡徐坤、说唱导师Jony-J、X导师汪苏泷和师兄团Nine Percent的王子异、朱正廷和小鬼。另外还有一个奖励舞台，已参与组员来看，或许是第三次公演胜出的队伍。 Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 《奔跑吧》第八季预告来了！蔡徐坤和Justin黄明昊久违同框 next post 山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！ You may also like 《奔跑吧》第八季预告来了！蔡徐坤和Justin黄明昊久违同框 9 May 2020 Ariana Grande认爱了！新歌MV与男友相拥晒恩爱 9 May 2020 《外星女生柴小七》霸道方总徐志贤喜获二胎女儿 父女深情对望甜蜜献唱「FOREVER LOVE」 9 May 2020 徐若瑄小暖男儿子Dalton 甜蜜送花献吻当母亲节礼物 9 May 2020 《相信未来》义演第3场名单阵容出炉！王嘉尔、吴亦凡、易烊千玺、薛之谦、黄明昊0509献唱 8 May 2020 赖弘国发长文回忆和阿娇的甜蜜过往：如果重来一次，还是会和你结婚 8 May 2020 震惊！阿娇和医界王阳明老公三月已签字离婚！ 8 May 2020 小猪罗志祥回台会否召开记者会？经纪公司有话说！ 8 May 2020 韩国百想艺术大赏入围名单出炉！《夫妻的世界》、《梨泰院CLASS》、《德鲁纳酒店》都有份入围！[内有入围名单] 8 May 2020 杨幂陈伟霆再合作！电视剧《斛珠夫人》海报曝光 8 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.