《青春有你2》导师合作舞台分组名单曝光！师兄团Nine Percent将和练习生合作舞台

Advertisement



日前有网友爆出《青春有你2》导师合作舞台的分组名单！官博更新，放出了王子异、小鬼和朱正廷的海报，表示这是师兄合作舞台阵容。在上一期公开的预告中，练习生们将以面试的方式让导师选择合作的练习生。

《青春有你2》的练习生们有机会合作舞台的导师包括音乐导师Ella陈嘉桦、舞蹈导师Lisa、青春制作人代表蔡徐坤、说唱导师Jony-J、X导师汪苏泷和师兄团Nine Percent的王子异、朱正廷和小鬼。另外还有一个奖励舞台，已参与组员来看，或许是第三次公演胜出的队伍。

Advertisement

