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《青春有你2》四胞胎各出奇招！　但粉丝仍分认不清偶像

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《青春有你2》四胞胎各出奇招！　但粉丝仍分认不清偶像
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中国选秀节目《青春有你》即将推出第2季，近期开始一一公布女练习生们的自我介绍影片，在节目播出之前就已引起讨论。其中，最受网友关注的就是四胞胎女团「豌豆嘟嘟」，四姐妹为了让观众留下印象，分别cos不同的迪士尼女角，正经又搞笑的影片一下子吸引了不少粉丝。

四胞胎分别叫做申冰、申清、申玉和申洁，合起来就是「冰清玉洁」。她们在自我介绍的影片中分别扮演白雪公主、《无敌破坏王》云妮露、《爱丽丝梦游仙境》白棋女王及小美人鱼。虽然一个个都表现得很正经，然而做的事却特别搞怪，其中申冰在影片里教学山东话，申玉高冷地念RAP，而申洁更是干脆不说话只写字，各出奇招。

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自我介绍的影片曝光后，有的网友吐槽「衷心的希望迪士尼可以管一下」、「我的公主们风评被害」、「我选择4号，只有她让我保持了冷静」、「一时间不知道是她们更尴尬还是我更尴尬」。不过，也有人力挺道「我觉得还挺可爱挺好看的」、「还是满有创意的」、「我马上能够记住她们了」。

不过爆笑的是，有粉丝为豌豆嘟嘟开了微博站子，但是由于实在是分不清四姐妹谁是谁，因此干脆在介绍栏里面写上「拍到谁算谁，认不出」；PO出上班照时更老实承认「不太敢确定，后面那个是吗」，反过来让其他粉丝帮忙认人，令网友看了也爆笑「认人辛苦了」、「站子好难当」、「真是我见过最随兴的站了」。

新闻来源： ETtoday

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