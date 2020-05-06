《青春有你2》喻言遭曝14岁混帮派！

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中国选秀节目《青春有你2》正在热播，不过该节目的练习生相继被爆出「黑历史」，这次轮到了在最新1集排名中大幅进步，上升至第3名的喻言。

在节目中，喻言因为私底下天真可爱，在舞台上霸气十足的反差，受到许多观众欢迎。不过她近期却被曝光，曾经在14岁时公开发表不当言论，包括开黄腔、打打杀杀「把古诗后三个字改成啪啪啪，小清新全部毁掉：唧唧复唧唧，木兰啪啪啪、停车做爱啪啪啪」，或是充满负面情绪「我戳瞎自己双眼得了，刺死我吧真的」，还有许多充满脏话的言论，相当不堪。不仅如此，还有许多人爆料她曾抽菸、纹身、卖假药，甚至混帮派，被网友评论：「根本十足小太妹。」

经纪公司「嘉会传媒」紧急澄清，因为核实的关系所以花了点时间调查，并在文告中描述喻言2年多前第1次到公司，一直到现在大家所看到的她的改变，说她懂事了，长大了，规矩了。而且经纪公司最后也强调，很多事情，他们现在无法一一说明，但他们可以说的是，大家在节目中看到的喻言，就是她现在真正的人格，没有矫饰，也没有刻意。

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【经纪公司声明】

今天一直在处理这件事，让大家久等了。

请恕我们不能在没有核实的情况下匆匆表态，就算是自己的艺人，我们也希望进行基本的调查。

两年多前，喻言被她的父亲带到我们面前，我们提前被告知她很有性格，但到了见面的时候，她怯生生地表示自己一定好好努力，多为公司挣钱……我们笑得合不拢嘴。

如大家所猜测的一样，嘉会的许多成员都是军人出身，所以我们也就真的把她当成兵来练。拍戏，站姿，上规矩。尽管她现在还是没办法像真正的军人一样质朴刚健，但那种由内而外的改变，我们都看在眼里。懂事了，长大了，规矩了。

所以，这次她提出想要参加比赛，我们就去争取了。很多艺人相关的工作，我们也更倾向于拜托一直陪她走来的后援会，希望这样对她更好。微博运营也采取了更加垂直的方式，就是怕出错。因为我们知道别人来做，不会真的上心。

她在节目内的表现确实也给自己争气了，以她自己拼命但规矩的方式。

很多事情，我们现在无法一一说明，但我们可以说的是，大家在节目中看到的喻言，就是喻言现在真正的人格，没有矫饰，也没有刻意，就和平日里在公司、在片场遇到的她一样。

也许有一天，粉丝们会在街上碰到喻言，相信你们可以发现，她确实不是网络舆论中描述的那个她。

无论前路如何，我们都会在严格要求的同时，支持她追逐梦想。

新闻来源：ETtoday