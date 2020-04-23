《青春有你2》人气选手孔雪儿和刘雨昕被爆私底下态度有很大反差？!

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中国选秀综艺节目《青春有你2》自开播以来，一直备受热议、掀起不少话题，参赛的练习生们个个人气都非常高。近日有一名化妆师自称和高人气选手虞书欣、孔雪儿和刘雨昕合作过，她更在影片中爆料孔雪儿和刘雨昕私底下和荧幕上的态度有很大不同。

孔雪儿和刘雨昕在参加《青春有你2》之前，就已经是女团蜜蜂少女队的成员。有位化妆师就在自己的微博上爆料，以“虞书欣是真性情吗？孔雪儿性格有问题？与她们一起工作过的我和你聊聊”为主题拍了一部视频。她透露自己之前曾经在别的节目为蜜蜂少女队全员化妆，当时其他团员见到她都有主动打招呼，只有孔雪儿和刘雨昕坐在一旁滑手机。她认为两人觉得自己有条件、有能力，所以可能自信度比较高。

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虞书欣因为夸张又有趣的表情动作，被称为“小作精”，在节目中一直人气非常高，备受关注。化妆师就提到曾和虞书欣在某节目中合作过，她大赞虞书欣私下和荧幕上完全一样，“而且她很热情，她说话也就是那样子的”。还透露虞书欣非常友善，还主动帮忙拍照，对虞书欣的印象非常好。

很多网友看了该化妆师的视频，纷纷为孔雪儿和刘雨昕打抱不平，“刘雨昕和孔雪儿可能比较慢热，但傲气和踩人的话如果不是很熟的人希望不要随意平价”、“仅凭认识几个小时形成的主观断定一个人的性格还放在社交平台上？”认为该化妆师只是想蹭热度。

新闻来源：ETtoday

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