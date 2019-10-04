《青春有你》要推第2季　网爆导师名单全是一线大咖

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中国选秀节目《青春有你》在2019年1月播出，虽然沿袭《偶像练习生》的赛制，但热度并没有像前一季这么高。正当许多网友都以为不会再继续推出下一季时，没想到节目宣告开始招募第2季成员，更有网友爆料第2季的节目名称、导师名单和疑似新的官方帐号！

根据中国网友在论坛上的爆料，《青春有你》新一季定名为《年少有你》，预计在15日招商活动上就会宣布，目前也已经开通官方微博。

此外，爆料第二季不仅成员都更换成女生，就连导师阵容也发生了变化。之前网传PD将由鹿晗来担任，但消息人士托鲁其实他并不会参加。据知情人士爆料，目前《青春有你2》已定的PD仍旧是张艺兴，而其他的导师阵容也是相当强大，邀请到了宋茜、HEBE田馥甄，还有一位女导师将从鞠婧祎和LISA当中选择，至于舞蹈方面的助教邀请的是小鬼王琳凯。

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虽然消息还未得到官方证实，但网路上已经开始热议，有许多人吐槽「越改名越糊」、「简称少你，又名无我」、「名字越来越难听」；不过也有人质疑，《年少有你》是《青春有你》开播前使用的旧名，官方微博疑似也是那个时候申请的，应该不是为了第2季而开。

据悉，《青春有你》确实在9月30日公开海报，宣布开始进行「第2季海外招募」，只是节目名称、开播时间等资讯尚未公开。

新闻来源: Ettoday & 腾讯网