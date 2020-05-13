《降魔的2.0》剧透｜马国明离魂身死　只有一招能“返生”

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港剧《降魔的2.0》已经在日前开播，由马国明饰马季、胡鸿钧饰莫伟豪／石敢当、黄智雯饰庄芷若、刘佩玥饰贝贝娜、C君饰风狮爷、邓佩仪饰施莱斯、麦凯程饰施劳斯、韦家雄饰嘟嘟Sir

《降魔的2.0》上集讲到，巧儿的父母出事，有网民直认执行私刑，这让马季联想到魔再次现身，推断此人就是本已死去的展明。“复活”后的展明，魔力大大提升，就连伟豪也不是他的对手。怪异的情形让马季不禁怀疑展明的真正身分。与此同时，佩玲的怨念让「大话魔」比利有机可乘，马季非常担心芷若将成为下一个复仇目标。不过芷若并不想让马季独自面对魔，因此马季终于对芷若坦白，还介绍她认识灵界的朋友，二人并肩走上降魔之路。伟豪提议以芷若做饵，马季、伟豪及后合力对付展明，并劝佩玲放低执念。佩玲再受刺激，将所有怨恨发洩于马季身上。

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在《降魔的2.0》的下集内容中，马季突然遭到施袭，陷入昏迷。风狮爷现身在芷若眼前，劝她切勿再干涉灵界之事。处于离魂状态的马季，一直迷失于幻境之中，并先后重遇他生命中最重要的人，还有被他消灭的魔！马季也因此背负着杀死展明的罪孽，一心求死赎罪，性命危在旦夕！另一边厢，伟豪正前往找比利决战，威逼他放过马季；贝娜业求助风狮爷襄助却不果；而芷若则是默默守候在马季身边，其潜藏的鬼域记忆亦被逐渐被唤醒。

内容来源：ＨＫ０１